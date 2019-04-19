Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:30 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:31 TSİ

Söğüt: Körfez’e aşkla hizmet edeceğiz

AK Parti Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı’nı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Halkımız teveccüh göstererek bize emanet ettiği bu koltuğa en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AK Parti Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı’nı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,her bir teşkilat üyesini seçim sürecindeki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Göreve talip olurken de, mazbatayı aldıktan sonra da aynı şeyi söylediklerini belirten Başkan Söğüt, “Biz Körfez’e hizmet için yola çıktık. Bir taraftan ilçemizin acil ihtiyaçlarını karşılayacağız bir taraftan da gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Bu başarı tek bir kişinin başarabileceği bir iş değildi” diyerek mahalle teşkilatı üyelerine teşekkür eden Söğüt, “Bu başarının arkasında teşkilatımızın her kademesinin ve üyelerimizin gayretleri ve destekleri vardır. Tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Halkımız teveccüh gösterdi ve bu makamı bana emanet etti. Bende emanete en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım” dedi.

Körfez’de mevcut işleyişin dışında halkın huzur ve mutluluğunu daha da arttıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Söğüt, “Bizim işimiz hizmet. Bu millete hizmetkâr olmaya geldik. Bu makama oturduğum ilk gün hissettiğim de içimdeki hizmet aşkıydı. Bu hizmet aşkıyla daha yaşanabilir bir Körfez’i hep birlikte oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:30 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
"Belediyeye girmek isteyenler, örgütte olmasın" mask
"Belediyeye girmek isteyenler, örgütte olmasın"
Erdoğan, 10'dan fazla ismin biletini kesti mask
Erdoğan, 10'dan fazla ismin biletini kesti
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı mask
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı
CHP, Akbulut kardeşler için işlemlere başladı mask
CHP, Akbulut kardeşler için işlemlere başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
Hafta sonu bu yollar kapalı! mask
Hafta sonu bu yollar kapalı!
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu! mask
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu!

GALERİ

5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL