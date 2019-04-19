Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi ve çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerindeki yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle kayak merkezinin bulunduğu oteller bölgesi, beyaza büründü. Kartepe'de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ile ormanlıklarda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreyi geçti. Kartepe'ye çıkmak isteyenler zorlanınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezi bölgesindeki yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kartepe'de bulunan otele gelenler ise kar yağışı altında yürüyüp, fotoğraf çektirdi.
Bugün 17:33 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:34 TSİ
Kartepe beyaza büründü
Kocaeli'de, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan kar yağışında Kartepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, beyaza büründü.
Haber albümü için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz