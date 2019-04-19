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Yangında 4 kişilik aile son anda kurtuldu 

İzmit'te bir binanın 1. katında elektrik sobasından çıkan yangında evde olan 4 kişilik aile son anda kendini dışarı attı. 2’si çocuk 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. 

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Yangın 15.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mümin Sokak üzerindeki 5 kişilik Kula ailesinin yaşadığı 2 katlı binanın 1. katında dumanlar yükselmeye başladı. Evin başka bir odasında otururken oturma odasından dumanlar yükseldiğini gören Caner Kula, eşi ve 2 çocuğunu alarak hızla kendini dışarı attı. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın hızla büyüyünce çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binanın ikinci katı balkonunda mahsur kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Mervidenli araçla balkona ulaşan ekipler, Caner Kula’nın annesi olan Resmine Kula’yı dumandan mahsur kaldığı balkondan alarak aşağıya indirdi. 

Mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı 

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İtfaiyenin merdiveninden indirilen Resmiye Kula ve aynı aileden dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ambulanslara alındı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ise evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 

“Çocukları hemen dışarı çıkardım” 

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Yangını görünce çocukları alıp hızla dışarı çıktığını söyleyen Caner Kula, “Biz başka odadaydık. Biz önce fark etmedik. Birden sigortalar attı. Ondan sonra yangın başladı. 3 kişiydik içeride, çocuklarla ben. Hemen çocukları dışarıya çıkarttım. Annem de üst kattaydı, onu da itfaiye ekipleri kurtardı” dedi. 

Okuldan koşarak geldi arkadaşları ile yanan evini dakikalarca izledi 
Yangın sırasında okulda olan Kula ailesinin küçük kızları ise ders bitimi arkadaşları ile hızla koşarak yangın alanına geldi. Ambulansa giren küçük kız, ailesinin durumunun iyi olduğunu gördükten sonra arkadaşları ile birlikte yanan evlerini uzun süre izledi. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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