Olay Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri terk edilmiş bir hurdacı motosikletine bağlı çuval içersinde 123 adet alüminyum tepsi olduğunu tespit etti. Daha sonra ekipler çevrede araştırma yapmaya başladı. Bir apartmanın zemin katında ki karanlık alanda saklanmaya çalışan 2 kişi gören ekipleri yaşanan kovalamaca sonrasında V.G. ve R.Ö. gözaltın aldı. Şüpheliler börek imalathanesinden çaldıkları tepsileri F.S adlı kişiye sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. F.S'nin dükkanına baskın yapan polis burada da çalıntı 200 adet tepsi buldu. F.S. ye hırsızlık mallarını satın almaktan dolayı tutanak tutulurken, sorgularının tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edilen V.G. ve R.Ö. tutuklanarak, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
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Hırsızlar boş börek tepsilerini çaldı
Körfez'de bir börek imalathanesinden 323 adet boş börek tepsisi çalındı. Polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi tutuklandı.
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Yorumlar
(1 )
Özgür - Adamlar tutuklanmadı Ki (Uydurmaca)
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