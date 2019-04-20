Sessiz dünyasını sanatla güzelleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümünün Yılsonu sergisi 11 Nisanda Gar Sanat Galerisinde açıldı. Bu sergide doğuştan işitme engelli Zehra İnanözün hem eserleri hem de hayat hikayesi dikkatleri çekti. 2018 yılında ailesinin Ankaraya taşınmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümündeki eğitimine son vermeyen Zehra İnanöz haftada bir gün Ankaradan Kocaeline hızlı trenle gelerek eğitimini sürdürdü. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına olan sevgisi hiçbir engele takılmayan İnanöz bir azmin zaferini nakşettiği eserlere de yansıttı.

ORTAK DİLİMİZ SANAT

İşitme engelli biri olarak her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten İnanöz Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezindeki dersler sayesinde yeteneklerini keşfettiğini belirtti. Zehra İnanöz Hocalarım ve arkadaşlarım ile iletişim sorunu yaşamadım her zaman ders ortamında anlatılanları anladım ve isteklerimi anlatabildim. Ortak dilimiz sanat olduğu için zorluklar olsa da her zaman aşıldı dedi. Abdullah Aydemirden Tezhip Gülseher Kahramandan Minyatür dersleri almaya devam eden Zehra İnanöz hem hocaları hem de Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezindeki arkadaşları tarafından oldukça fazla seviliyor.

DUYMAMAK VE KONUŞAMAMAK ENGEL DEĞİL

Tezhip sanatında hocasından icazetini alacağına dair hayali olduğunu ifade eden İnanöz minyatür sanatında çalışmalarına devam ediyor. Eğitmenleri Zehranın anlatılmak isteneni hemen anladığını ve ders esnasında örnek uygulamaları seri olarak yaptığını odaklanarak eserlerini tamamladığını belirtiyor. Tezhip ve Minyatür eğitmenleri duymamak ve konuşamamanın öğrenmek için engel olmadığının en iyi örneğinin Zehra olduğunu ifade ediyor.

ENGELLERİM BANA ENGEL OLMAYACAK

Doğuştan işitme engelli olan Zehra İnanöz: Öğrenmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Her şeyden önce bu sanat bana sabırlı olmayı öğretti. Zamanımı hatta hiçbir anımı boşa geçirmiyorum. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Engellerim bana engel olmayacak dedi.