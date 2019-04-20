Kağıtsporlu Yusuf Avrupa yolcusu

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Uluslararası Zafer Turnuvası 12 ülkenin katılımıyla Antalyada düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporu ve milli takımı temsilen mücadele eden Yusuf Demir şampiyonadan başarı ile döndü.

BRONZ MADALYANIN SAHİBİ YUSUF DEMİR

Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvasında 48 kg mücadele eden Yusuf

Yusuf Demir ilk turda Kazakistanlı rakibini 10-0 teknik üstünlükle geçti. Yusuf ikinci turda İranlı rakibiyle olan mücadelesinde minderden mağlup ayrıldı. İkinci turda yenildiği İranlı sporcunun finale çıkması ile başarılı sporcu repesaj mücadelelerine katılmaya hak kazandı. Mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayan Demir 3. ük maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya müsabakasında ise Kazakistanlı rakibini 13-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYEDEN TEK SPORCU

Büyükşehir Kağıtsporlu Yusuf elde ettiği başarı ile Milli takım adına sıkletinde en iyi sırlamayı elde eden sporcu oldu. Şampiyonanın ardından İstanbulda düzenlenecek olan Milli Takım kampına katılacak olan Yusuf 27-28 Nisan tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan Uluslararası Yıldızlar Fevzi Şeker Turnuvasında 48 kg sıkletinde Türkiyeden katılan tek sporcu olarak mücadele edecek. Hocası Mustafa Şenol eşliğinde Milli takım kampında çalışmalarını devam ettiren Yusufun hedefi Haziran ayında İtalyada düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasından başarı ile dönmek.