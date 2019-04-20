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Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyete kutlama ziyaretinde bulundu. Özelin ziyaretinde CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da hazır bulundu.

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GÜVENİNİZE LAYIK OLACAĞIZ

Ziyaret için Özgür Özele teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkan Vekilime bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli ve büyük bir manevi bir destek. Hele de böylesi bir süreçte. En başından beri onların bana olan inancı ve güvenci her zaman tamdı. Bu inanca ve güvene layık olacağız. Çok değerli başkanıma ve abime bu kapı her zaman açık olacak dedi.

İZMİT ÇOK DOĞRU BİR TERCİH YAPTI

CHP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel de yaklaşık 19 gündür İstanbulda demokrasi nöbeti tutuyoruz. Seçimlerde oy çalındı mı demek aslında bizim sevincimiz çalındı. İstanbul ve oradaki mücadele yüzünden bütün Türkiyede kazandığımız başarılara ağız tadıyla sevinemedik. Hep İstanbuldaydım. İstanbuldan hiç ayrılmadım. Şimdi evime giderken kardeşime uğradım. Bütün ümidimiz Fatma kardeşimizin burada bir acı kahvesini içmekti. O acı kahveyi içmeye geldik. İzmit çok doğru bir tercih yaptı.

HÜRRİYET İZMİT'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

İzmit kazandı ben kaybettim. Çünkü benim grubumun en değerli en inandığım güvendiğim milletvekillerimden bir tanesini İzmitliler çok istedi biz de İzmite verdik. Artık bundan sonra İzmitimizin yüzü gülecek partimizin yüzü ağaracak. Fatma Kaplan Hürriyetin seçim döneminde yarattığı yüksek enerjiyi İzmite kazandıracağı bir enerji olarak görüyorum. İzmitimizin de onun da yolu açık olsun. Ben bir kız kardeşimin yeni taşındığı evine oturmaya gelmiş gibi hissediyorum. Ama biliyorum ki oturmayacak ve çok çalışacak partimizin yüzünü ağartacak İzmitin de yüzünü güldürecek diye konuştu.

Bugün 09:21 TSİ - Siyaset

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