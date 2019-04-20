Dünya çocuklarının korteji Kocaeli'yi renklendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu sene 11cisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Saat Kulesinden başlayıp Büyükşehir Hizmet Binasının önüne kadar geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 47 ülkeden yaklaşık 1100 çocuk dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler oluşturdu.

VATANDAŞLAR DÜNYA ÇOCUKLARINA ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Renk ırk dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde 47 ülke çocukları geleneksel danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya çocuklarının kortejini kent merkezinde vatandaşlar ilgiyle takip etti. Vatandaşlar farklı ülkelerden Kocaeliye gelen 1100 çocuğa alkışlarla eşlik ederken cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN DOÇ. DR. BÜYÜKAKIN KARŞILADI

Dünya çocuklarını Büyükşehir Belediyesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ile Raşit Fidan daire başkanları ve Büyükşehir personeli karşıladı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın çocukların arasına girerek onlarla sohbet etti. Daha sonra Başkan Büyükakın 47 ülkeden gelen 1100 çocukla birlikte toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FARKLILIKLARIN ZENGİNLİK OLDUĞUNU ÖĞRENECEKSİNİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada Sevgili Çocuklar Kocaeline Türkiyeye Çocuk Bayramına hoş geldiniz. Diliyorum ki hoşça zaman geçirirsiniz ifadelerini kullanarak Burada dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerinizle buluşacaksınız. Ülkelerinizin kültürünü tanıtacaksınız. Ülkemizin Türkiyemizin kültürünü tanıyacaksınız. Birbirinizle kucaklaşıp sevinci neşeyi kardeşliği paylaşacaksınız. Farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışacaksınız. Farklılıkların bir zenginlik olduğunu öğreneceksiniz dedi.

DOSTLUK VE SEVGİNİN TEMSİLCİSİ OLDUNUZ

23 Nisanı ülkemizin dört bir köşesinde sevinçle kutlandığını kaydeden Başkan Büyükakın Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı varlığınızla anlamlandırdınız güzelleştirdiniz. Birlik ve beraberliğin dostluk ve sevginin temsilcisi oldunuz. Şehrimizi şenlendiren siz sevgili çocuklara ve başta aileleriniz ve grup liderleriniz olmak üzere buraya gelmenize vesile olan herkese tekrar teşekkür ederim. Sayılı gün çabuk geçer derler. Güzel günler unutulmaz anlar su gibi akıp geçer. Bu zamanı iyi değerlendirin şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİNİZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda Yaşadığınız her anın kıymetini bilin. Sizden dileğim yaşadıklarınızı gördüklerinizi hissettiklerinizi ülkenize döndüğünüzde başta anne babalarınız olmak üzere herkesle paylaşın. Paylaşın ki bu güzellikler çoğalsın paylaşın ki bu birlik ve beraberlik tüm dünyaya örnek olsun. Buradaki kardeşlerinizi Türkiyedeki güzellikleri ve dostlukları sakın unutmayın. Onlar da sizleri unutmayacak. Gözlerinizin içi daima gülsün. Hepinizi teker teker sevgiyle kucaklıyorum ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakının konuşmasının ardından hediyeleşmelere geçildi.

FUAR 21 NİSANDA START ALACAK

Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarının etkinlik bölümü 21 Nisan Pazar günü saat 10.00da Uluslararası Fuar Merkezinde başlayacak. Resmi açılışın 14.00de yapılacağı fuarda katılımcılar ve 47 ülkeden festival için Kocaeliye gelen 1100 çocuk tiyatrodan kukla oyunlarına konserden bilim gösterilerine kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlenip unutulmaz anlar yaşayacak.

FESTİVALİN EN DUYGUSAL ANLARI

Her sene olduğu gibi bu yılda festivalin en duygusal anları son gününde yaşanacak. 24 Nisan Salı günü dünya çocukları evlerine dönmek için yanlarında kaldıkları Kocaelili ailelerden ayrılacak. Dünya çocuklarına annelik ve babalık yapan Kocaelili veliler ile misafir çocuklar tekrar görüşmek dilekleriyle vedalaşacak.