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Irak sınırında acı haber! 4 askerimiz şehit oldu

Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı.

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TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Irak sınırında yürütülen operasyonlarda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

"4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 6 ASKERİMİZ YARALI"

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilirken, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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