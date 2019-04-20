Valilik müdahale eden polislere soruşturma açtı

Kocaeli Valiliği, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyenlere müdahale edilmesiyle ilgili olarak, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için bir süredir cezaevinin çevresinde eylemde bulunan kişiler, dün yine eylemde bulundu. Polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. Polis eyleme devam edenlere müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. HDP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından bir polisin, iddiaya göre eylemde bulunan kadınları copla itekleyerek bölgeden uzaklaştırdığı görüntüleri paylaştı.

"PROVOKATİF EYLEMLER NEDENİYLE EYLEMLER YASAKLANDI"

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada, cezaevleri çevresinde eylem yapmanın yasak olduğu belirterek, şöyle denildi:

"Kandıra ilçesinde bulunan T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü mensupları bulunmaktadır. Bu bölgelerde stant açma, toplantı ve gösteri yürüyüşü veya basın açıklaması adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, yönünde ciddi istihbari bilgiler alınması sebebiyle Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 kilometre yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere 1 kilometre yarıçaplı alan içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 22. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine istinaden her türlü 'Açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma' eylem ve etkinlikler 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Valilik, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işleminin başlatıldığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Gebze ilçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine yapmış oldukları açlık grevi ile destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 9 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 19 Nisan 2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır."