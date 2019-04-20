Alınan bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yol yapım çalışmaları yapan bir firmaya ait iş makinesinin kepçesi, 11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Sabah saatlerinde çalışma alanına bıraktıkları iş makinesinin kepçesinin çalındığını fark eden firma yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından kepçenin bir kamyona yüklenerek götürüldüğünü tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, B.K., G.B., S.A. ve K.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde hırsızlık olayını kabul ettikleri ve çaldıkları kepçeyi Körfez Hereke’de bulunan bir hurdacıya hurda fiyatına sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 10:19 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
İş makinesinin kepçesini çaldılar
Başiskele’de devam eden yol çalışma alanında, çalışma yapan firmaya ait iş makinesinin kepçesini sökerek çalan ve hurdacıya sattıkları tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 10:19 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz