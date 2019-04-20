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CHP İzmit'te komisyonlar tamam

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri belirlendi

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra Nevzat Doğan’dan görevi devraldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Belsa’da yapılan törenle Hürriyet, görevine resmen başladı. Hürriyet daha sonra İzmitBelediyesi meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda CHP’nin yeni dönemde İzmit Belediye Meclisi komisyonları belli oldu

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de desteğiyle tüm meclis üyeleri görevin Necat Çakır tarafından üstlenilmesi noktasında ortak karar aldı. Ayrıca Encümen adayı olarak Ünal Özmural, Plan bütçe komisyonu Nejat Çakır, Dilek Yalçın, İmar Komisyonu Arsal Arısal, Ünal Özmural, Çevre ve Sağlık Komisyonu Mustafa Zengin, Çetin Sarıca, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Mehmet Baştürk, Devrim Bal, Kültür Sanat Komisyonu Hakan Tanta, Yaşar Kardaş, Sosyal Hizmet Komisyonu Mehmet Baştan, Tuncay Aşkın, Kırsal Hizmetler Komisyonu Süleyman Şen ve Halil İnciel olarak belirlendi.

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