Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı

Kaza, Kartepe'de Hacı Halim Mahallesi D100 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdem Ç. idaresindeki 34 ZN 2484 plakalı tır, kavşakta Emre Ç. yönetimindeki 41 ACF 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Ç. ve aynı araçta bulunan yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen Ahmet Emir Ç. ile Zehra Ç. ve Mürvet S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçların çekici yardımı ile kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.