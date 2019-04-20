Minibüsçülerde kongre heyecanı

Yarın gerçekleştirilecek olan kongrede 470 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 9 yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Bekirpaşa’daki Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrede yeni başkan belirlenecek. Genel kurulda mevcut başkan Lokman Aydemir, Aydemir’in yönetiminden istifa eden Mustafa Kurt ile geçtiğimiz dönem aday olan ve seçimi kaybeden Niyazi Yağız kozlarını paylaşacak.

470 KİŞİ OY KULLANACAK

Toplam 470 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede Aydemir'in yanı sıra, Niyazi Yağız ile mevcut yönetimden istifa ederek son anda adaylığını açıklayan Mustafa Kurt da var. Kongre sonrasında 9 kişilik asil yönetim, 9 kişilik yedek yönetim, 3 kişilik asil denetim ve 3 kişilik yedek denetim kurulları seçilecek. Ekin EKEN

LOKMAN AYDEMİR’İN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil: Lokman Aydemir, Ethem Yücel, Osman Erdoğan, Ekrem Hacıoğlu, Serdar Barutçu, Suat Gülkan, Recep Önal, Cemil Şahin, İrfan Sezen.

Yönetim Kurulu Yedek: İsa Can, İbrahim Altunay, Tevfik Tuğçi, Kadir Aktaş, İsmail Efe, Ömer Özmüş, Mustafa Altıntaş, Hakan Yavuz, Ercan Hacıoğlu.

Denetim Kurulu Asil: Mehmet Haskul, Fatih Gürkaş, Mehmet Birlik.

Denetim Kurulu Yedek: Zeki Ayvazoğlu, Naci Güneş, Hüseyin Meydan.

NİYAZİ YAĞIZ’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil: Niyazi Yağız, Hasan Pehlivanoğlu, Hasan Duymuş, Bilal Çelik, Ali Demirci, Tarık Aykutalp, Erdoğan Özler, Metin Sancak, Gürkan Aktaş.

Yönetim Kurulu Yedek: Hasan Açıkgöz, Ercan Fiydan, Recep Sancak, İsmail Moran, Fuat Bayram, Celalettin Özön, Bahri Kütük, Altan Karakadılar, Abdülkadir Çelebi.

Denetim Kurulu: Ersin Arguner, Hamit Fennibay, Turhan Karakaya.

Denetim Kurulu Yedek: Kenan Aşkın, Zekeriya Gündoğdu, Erdal Doydum.

MUSTAFA KURT'UN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil: Mustafa Kurt, Göksel Taşkıran, Mehmet Çeliksoy, Vahdettin Sedef, Alibey Akyıldız, Murat Altunay, Zikrullah Aktop, Çetin Kurt, Eşref Üstüntaş.

Yönetim Kurulu Yedek: Kazım Aslan, Tevfik Tuğçi, Kadir Uyanık, Tamer Pak, Fuat Köprülü, Ali Ataseven, Fuat Aslan, Zihni Kumsal, Sami Kuş.

Denetim Kurulu Asil: Yüksel Kılıç, Yılmaz Kaymak, Osman Acar.

Denetim Kurulu Yedek: Orhan Hacıoğlu, Murat Özçakır, Ergün Calap.