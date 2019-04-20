Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:29 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:41 TSİ

CHP'liler İmamoğlu'na desteğe gidiyor

CHP Kocaeli İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe mitingine katılmak üzere yarın ilçe örgütleri ile birlikte ilimizden yola çıkacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de düzenleyeceği büyük miting için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü yarın İstanbul’a hareket edecek. 21 Nisan Pazar Günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan mitinge ilimizden ulaşım için CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından ilçe örgütlerine otobüsler tahsis edildi. Mitinge katılım sağlamak isteyenlerin bulundukları bölgedeki ilçe başkanlıkları ile irtibata geçmeleri ve otobüsle ulaşım için isim yazdırmaları gerektiği duyuruldu. Tüm araçların saat 11.00’da eski Perşembe Pazarı alanında buluşmasının ardından toplu olarak İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.

Bugün 11:29 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
"Belediyeye girmek isteyenler, örgütte olmasın" mask
"Belediyeye girmek isteyenler, örgütte olmasın"
Hürriyet lokma dağıttı mask
Hürriyet lokma dağıttı
Mahkeme İmamoğlu'nun talimatını durdurdu mask
Mahkeme İmamoğlu'nun talimatını durdurdu
Erdoğan, 10'dan fazla ismin biletini kesti mask
Erdoğan, 10'dan fazla ismin biletini kesti
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı mask
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL