CHP'liler İmamoğlu'na desteğe gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de düzenleyeceği büyük miting için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü yarın İstanbul’a hareket edecek. 21 Nisan Pazar Günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan mitinge ilimizden ulaşım için CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından ilçe örgütlerine otobüsler tahsis edildi. Mitinge katılım sağlamak isteyenlerin bulundukları bölgedeki ilçe başkanlıkları ile irtibata geçmeleri ve otobüsle ulaşım için isim yazdırmaları gerektiği duyuruldu. Tüm araçların saat 11.00’da eski Perşembe Pazarı alanında buluşmasının ardından toplu olarak İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.