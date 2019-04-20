İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de düzenleyeceği büyük miting için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü yarın İstanbul’a hareket edecek. 21 Nisan Pazar Günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan mitinge ilimizden ulaşım için CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından ilçe örgütlerine otobüsler tahsis edildi. Mitinge katılım sağlamak isteyenlerin bulundukları bölgedeki ilçe başkanlıkları ile irtibata geçmeleri ve otobüsle ulaşım için isim yazdırmaları gerektiği duyuruldu. Tüm araçların saat 11.00’da eski Perşembe Pazarı alanında buluşmasının ardından toplu olarak İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.
Bugün 11:29 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:41 TSİ
CHP'liler İmamoğlu'na desteğe gidiyor
CHP Kocaeli İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe mitingine katılmak üzere yarın ilçe örgütleri ile birlikte ilimizden yola çıkacak
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:29 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz