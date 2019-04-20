Ahmet Dursun: Hikmet hoca ülkenin en iyilerindendir!

PAPAZLAR TAKIMA HAKİMDİ
Ahmet Dursun’un, Karaman’ın çok disiplinli bir teknik adam olduğunu belirtti ve anılarını şu şekilde aktardı: Hikmet hocayı çok seviyorum. Enteresan bir adam. Disiplini, arzusu, hırsı, kendisine olan inancı yüksek seviyede. İkimiz de Kocaelispor’a Almanya’dan geldik. O zamanlarda Kocaelispor’da papazlar var. Turan, Osman, Toprak, Zeki, Evren abiler takıma hakim. Hocamız Osieck’ti, Hikmet hoca da yardımcısıydı.
SADECE CEVAP VERDİM
Papazlar kendi aralarında konuşurken bana döndüler ve “Ahmet duydun mu, Hikmet hoca dönerciymiş. Bir amatör takım çalıştırmış ve sonra antrenör olmuş” dediler. Ben de “Galiba öyle bir şey ben de duymuştum” dedim. Hepsi bu.Daha sonra Hikmet hoca beni yanına çağırdı ve “Oğlum sen neden benim hakkımda sağda solda Dönerci Hikmet diyorsun” diye sordu. Ben de “Hocam büyükler konuştu, bana anlattı, ben de cevap verdim” dedim. Ama çok utanmıştım.
ODANIZ ÇOK PİS DİYEMEDİM
Yine bir gün Hikmet hoca bana seslendi “Ahmet gel seni bir yere götüreceğim” dedi. “Tamam hocam” dedim ve Hikmet hoca beni odasına götürdü. Odasında “Ahmet burada ne görüyorsun?” diye sordu. Baktım etrafa her taraf dağınık ve pis. “Hocam odanız çok pis” diyemedim. Hikmet hoca “İyi bak iyi” dedi. Her taraf kitap doluydu ve “Hocam burada çok kitap var” dedim.
DEDİĞİNİ YAPTI
O da “Evet, ben her gün bir kitap okurum. Gün gelecek Türkiye’nin en büyük hocalarından birisi de ben olacağım” dedi. İçimden “Sallıyor bu” demiştim. Ama benim oynadığım dönemde de işine çok konsantreydi. Ölü takımı bile diriltecek gibi bir teknik adamdı. Dediği gibi oldu. O, şu an ülkenin en değerli teknik adamlarından birisi. Erdem ÖVÜÇ
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Doğru; Karaman Berlin Türkiyemspor'dan Kocaelispora Holger Osieck'in tercümanı ve yardımcı antrenör olarak geldi.Gelirken Almanya amatör kümelerinden Ahmet Dursun ve Erhan Albayrak'ı da getirdi...2-3 yıl sonra bu adamlar topçu oldu,Türkiye tanıdı.Osieck bizden ayrılınca yerine köylüsü Hikmet'i atadı Sefa;onu da Türkiye tanıdı böylece.
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