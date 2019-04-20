Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:58 TSİ- Spor G: Bugün 12:01 TSİ

Küçük Kızlar parkeye indi!

Okullar Arası Gelişim Ligi Küçük Kızlar Basketbolda heyecan başladı. Organizasyonun İzmit grubunda 6, Çayırova ve Gebze grubunda da dört okul mücadele ediyor.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

KAZIM KARABEKİR VE 50. YIL GALİP

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda iki maç vardı. İlk maçta Kazım Karabekir Ortaokulu, Hızır Reis Ortaokulu’nu 65-24 yenerken, Kazım Karabekir’de 3 yıldır basketbol oynayan Elif Naz Çakır tam 18 sayı ile oynadı. İkinci maçta ise güçlü kadrosu ile dikkat çeken 50 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nu 46-24 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 50. Yıl’da Erva ve Ceren Sima 18’er sayı ile oynadı. 8 Mayıs Çarşamba günü üçüncülük ve final maçlarının ardından şampiyona sona erecek ve dereceye giren okullara ödülleri takdim edilecek. Ahmet AKAY 

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: 65

HIZIR REİS O ORTAOKULU 24

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Gül***, Fatih Şafak***

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Sudenur Erarslan**** (16), Elif Naz Çakır**** (18), Sude Çınar*** (10), Ceren Sevim*** (8) Sama Nur Uğurlu*** (6), Ecrin Merve Can** (4), Zühal Pehlivan** (2), Azra Emek** (1), Aleyna Topçuoğlu**, Zişan Bengü Çankaya**

HIZIR REİS ORTAOKULU: Zeynep Malçok*** (12), Rüya Cengiz*** (8),Zeynep Geyik *** (4), Serra Gizem**, Aslıhan Boz**, Ceylin Kütükçüoğlu**, Ecren Mine Kurhan**, Merve Bingöl**, Zeynep Türkarslan**, Ayşe Naz Tuncel**

1.PERİYOD: 19-9

2.PERİYOD: 36-12

3.PERİYOD: 55-16

MAÇ SONUCU: 65-24

 

50 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU: 46

ULUSAL EGEMENLİK ORTAOKULU: 24

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Gül***, Ozan Gündüz***

50 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU : Erva Duman**** (18), Ceren Sima Öztürk**** (18), Ayşe Kural*** (6), Ecem Kılıç** (2), Elanur Akyüz** (2), Ece Akdemir**, Aslım Öztürk**, Gökçe Göksu**, Sena Serra Kara**, Ecrin Sena Şençimen**, Emine Aysu Sinoplu**

ULUSAL EGEMİNLİK ORTAOKULU: Gamze Pınar**** (14), Ecrin Azra Ünlü*** (6), Selin Türk** (2), Elif Nisa Oğuz**, Defne Solmaz** (2), Hayrunisa Özkan**, Kevser Toy**, Nebiha Nur **, Rümeysa Moğultay**, Yağmur Toy**, Yaren Can**

1.PERİYOD: 22-0

2.PERİYOD: 28-2

3.PERİYOD: 30-20

MAÇ SONUCU: 46-24

Bugün 11:58 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı mask
Kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı
Kocaelispor Kulübü: Kartepe Sportif’i tercih edin mask
Kocaelispor Kulübü: Kartepe Sportif’i tercih edin
Ustaların bileği çok sağlam! mask
Ustaların bileği çok sağlam!
Ali Beykoz: İşimizi şansa bırakamayız mask
Ali Beykoz: İşimizi şansa bırakamayız
İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi mask
İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi
Kağıtsporlu Samet Türkiye Şampiyonu mask
Kağıtsporlu Samet Türkiye Şampiyonu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL