Küçük Kızlar parkeye indi!

KAZIM KARABEKİR VE 50. YIL GALİP

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda iki maç vardı. İlk maçta Kazım Karabekir Ortaokulu, Hızır Reis Ortaokulu’nu 65-24 yenerken, Kazım Karabekir’de 3 yıldır basketbol oynayan Elif Naz Çakır tam 18 sayı ile oynadı. İkinci maçta ise güçlü kadrosu ile dikkat çeken 50 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nu 46-24 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 50. Yıl’da Erva ve Ceren Sima 18’er sayı ile oynadı. 8 Mayıs Çarşamba günü üçüncülük ve final maçlarının ardından şampiyona sona erecek ve dereceye giren okullara ödülleri takdim edilecek. Ahmet AKAY

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: 65

HIZIR REİS O ORTAOKULU 24

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Gül***, Fatih Şafak***

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Sudenur Erarslan**** (16), Elif Naz Çakır**** (18), Sude Çınar*** (10), Ceren Sevim*** (8) Sama Nur Uğurlu*** (6), Ecrin Merve Can** (4), Zühal Pehlivan** (2), Azra Emek** (1), Aleyna Topçuoğlu**, Zişan Bengü Çankaya**

HIZIR REİS ORTAOKULU: Zeynep Malçok*** (12), Rüya Cengiz*** (8),Zeynep Geyik *** (4), Serra Gizem**, Aslıhan Boz**, Ceylin Kütükçüoğlu**, Ecren Mine Kurhan**, Merve Bingöl**, Zeynep Türkarslan**, Ayşe Naz Tuncel**

1.PERİYOD: 19-9

2.PERİYOD: 36-12

3.PERİYOD: 55-16

MAÇ SONUCU: 65-24

50 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU: 46

ULUSAL EGEMENLİK ORTAOKULU: 24

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Gül***, Ozan Gündüz***

50 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU : Erva Duman**** (18), Ceren Sima Öztürk**** (18), Ayşe Kural*** (6), Ecem Kılıç** (2), Elanur Akyüz** (2), Ece Akdemir**, Aslım Öztürk**, Gökçe Göksu**, Sena Serra Kara**, Ecrin Sena Şençimen**, Emine Aysu Sinoplu**

ULUSAL EGEMİNLİK ORTAOKULU: Gamze Pınar**** (14), Ecrin Azra Ünlü*** (6), Selin Türk** (2), Elif Nisa Oğuz**, Defne Solmaz** (2), Hayrunisa Özkan**, Kevser Toy**, Nebiha Nur **, Rümeysa Moğultay**, Yağmur Toy**, Yaren Can**

1.PERİYOD: 22-0

2.PERİYOD: 28-2

3.PERİYOD: 30-20

MAÇ SONUCU: 46-24