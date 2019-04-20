Kocaelispor Kulübü: Kartepe Sportif’i tercih edin

Yeşil Siyahlılar için tek bir delikli kuruş bile çok önemli. Nadir de olsa sponsorluklar ile günü kurtaran Yeşil Siyahlılar, ağır maddi yükü “Bir şekilde” kaldırıyor. Kocaelispor’a sahip çıkan esnaflardan birisi olan, Kartepe’de ve Belsa Plaza’da mağazaları olan Kartepe Sportif’in sahibi Gürkan Kaygusuz, Kocaelispor’a yılda 175 bin katkı sunuyor.

KOCAELİSPOR LOGOSU BASIP SATTILAR!

Bunun için Kocaelispor’un lisanslı ürünlerini satma hakkı Gürkan Kaygusuz’da.Bir yandan eski kaleci Kılıç üzerinden gelen haciz kağıtları, diğer yandan, patent ve satış hakkı Gürkan’da olmasına rağmen Kocaelispor’un ürünlerini satan farklı yerler, Kartepe Sportif’in belini büküyor. Kentimizdeki önemli bir mağaza,ünlü markalı eşofman takımlarına ve sportif ürünlere Kocaelispor logosu bile basıp taraftara satıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bu gelişmeler üzerine Kocaelispor Kulübü açıklama yayımladı ve ürünlerin Kartepe Sportif’ten alınması gerektiğini belirtti. Açıklamada “Kocaelispor Kulübü olarak, tescilli Kocaelispor marka ve logosu ile üretilip satılan tüm lisanslı ürünlerin üretim ve tüm satış kanallarındaki ticari satış hakkımızı; 2017-2018 sezonunda 150.000 TL, 2018-2019 sezonunda 175.000 TL karşılığında Kartepe Sportif firmasına devrettiğimizi tüm taraftarlarımız ile korsan üretim ve satış yapan esnafa bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz” denildi. Açıklamanın tamamı internet sitemizde. Erdem ÖVÜÇ

Kocaelispor Kulübü olarak, tescilli KOCAELİSPOR marka ve logosu ile üretilip satılan tüm lisanslı ürünlerin üretim ve tüm satış kanallarındaki ticari satış hakkımızı; 2017-2018 Sezonunda 150.000 TL, 2018-2019 sezonunda 175.000 TL karşılığında KARTEPE SPORTİF firmasına devrettiğimizi tüm taraftarlarımız ile korsan üretim ve satış yapan esnafa bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz.

Kulübümüzün “KOCAELİSPOR” markası, Türkiye çapında tescilli bir markadır. Kulübümüz, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescilli olan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile korunan KOCAELİSPOR markasının sahibidir.

Kulübümüzün Türkiye’de tescilli markasının aynısı veya benzerlerinin izin alınmaksızın yetkisiz üçüncü kişiler tarafından kullanılması, Kulübümüze ait olmayan ürünler üzerinde ve Kulübümüz ile ilgisi bulunmayan işyerlerinde ve internet sitelerinde kullanılması ve bu suretle Kulübümüz ile irtibatlı olunduğu izlenimi yaratılması, aşağıda da açıklandığı üzere “marka tecavüzü” ve “haksız rekabet” teşkil etmekle beraber bu fiiller SMK ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yasaklanmış olup önemli hapis ve para cezalarını gerektiren suçlar olarak tarif edilmiştir.

SMK’nın 7. maddesi marka hakkı sahibine, “Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması”nı önleme hakkı vermekte ve 29. maddesi de, “marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 inci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak” ve “tescilli markanın aynısının ya da benzerinin marka sahibinin izni olmaksızın kullanılması”nı marka tecavüzü teşkil eden fiiller olarak tarif etmektedir.

SMK m. 159 gereğince marka hakkı sahibi, açacağı ya da açtığı davanın etkinliğini temin etmek üzere, marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması, marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere bulundukları her yerde el konulması ve ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep edebilir.

Markaya tecavüz yolu ile işlenen suçlarla ilgili olarak SMK’nın 30. maddesi ise “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü amirdir.

Öte yandan TTK m. 54 haksız rekabeti “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerde aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar” olarak tanımlamaktadır. TTK m. 55/4 ise dürüstlük kuralına aykırı davranışlara örnek olarak “başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak” hususunu göstermiştir.

Kanun’un 56. maddesi de, “Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; fiilin haksız olup olmadığının tespitini, haksız rekabetin men’ini, haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, manevi tazminat verilmesini” isteyebileceğini öngörmektedir.

TTK m. 62. ise “55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler, kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler (…) fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.” hükmünü amirdir.

Daha önce korsan satış yapan esnafı defalarca sözlü olarak uyaran Kulübümüz; yukarıda özetlenen hukuki süreçlere başvurmadan önce son kez bu uyarıyı yapmak istemiştir. Ancak, Kulübümüz korsan ürünlerinin satışının yapılmaya devam edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kendisine tanınan bütün yasal yolları kullanmak konusunda kararlıdır.

Taraftarlarımızın da bu mücadelede Kulübümüzün yanında olmalarını, korsan ürün satan esnaflardan Kocaelispor marka ve logolu ürün almamalarını, lisanslı ürünlerimizin satışı hakkında tek yetkili KARTEPE SPORTİF MAĞAZALARINI tercih etmelerini önemle rica ederiz.

KOCAELİSPOR KULÜBÜ HUKUK İŞLERİ