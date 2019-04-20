Çintimar, bilek güreşçilerini ağırladı

6-7 Nisan'da Ordu’da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Türkiye dereceleri elde eden Kartepe Leyla Sarıgöl Ortaokulu İdarecisi Bayram Yıldız,Kartepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan, öğretmen ve çalıştırıcı Mehmet Alagün, sporcular ve Korfbol Grup Müsabakaları için ilimizde bulunan Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları Koordinatörü Eylem Dumruk, Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar’ı ziyaret etti. Çintimarsporcuları tek tek kutlarken, başarılarının devamını diledi.