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Ustaların bileği çok sağlam!

Fanatic Tour tarafından düzenlenen The 10th International Masters Cup’ta ilimizi temsil eden takımlar grup maçlarını başarılı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Antalya’da temsilcilerimiz son grup maçlarında dört galibiyet alırken dört takımımız son 16’ya kaldı.

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ANTALYA’DA GRUP MAÇLARI TAMAMLANDI 

Kocaeli, Gölcük Yılmazlar, Kartepe, İzmit, Gölcük ve Bekirpaşa Masterler grup son maçlarına çıktılar. Gölcük Yılmazlar, Viranşehir takımını 6-0 gibi farklı mağlup etmesine rağmen çeyrek finale yükselemedi ve turnuvaya grup maçları sonunda veda etti. Bir diğer temsilcimiz Gölcük, Konya karşısında 2-0 mağlup oldu. Grubunu ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Siyahlılar son 16’da kentlisi Kocaeli ile karşılaşacak.  

BİZ BİZE EŞLEŞTİK

Kocaeli Masterler rakibi Prizren karşısında 5-0 galibiyetle ayrılarak son 16’da kentlisi Kartepe Masterler ile eşleşti.  İzmit Masterler takımı son grup maçında rakibi Bolu Masterler’i zorlu geçen karşılaşmada 2-1 mağlup ederek son 16’ya grup birincisi olarak yükseldi. Kartepe ise son grup maçında Antalya karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finalde Kocaeli’nin rakibi oldu. 

BU MAÇTA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Turnuvaya geç katılan Bekirpaşa Masterler ikinci maçında Dinar Masterleri 4-1 mağlup ederken üçüncü son grup maçında Sarıyer karşısında maç 1-1 devam ederken maçta istenmeyen olaylar yaşandı. İki takım da maçı 9’ar kişi ile tamamladı. Devam eden maçı 3-2 kaybeden Bekirpaşa dev organizasyona buruk veda etti. 

Bugün 12:05 TSİ - Spor

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