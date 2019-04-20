Ustaların bileği çok sağlam!

ANTALYA’DA GRUP MAÇLARI TAMAMLANDI
Kocaeli, Gölcük Yılmazlar, Kartepe, İzmit, Gölcük ve Bekirpaşa Masterler grup son maçlarına çıktılar. Gölcük Yılmazlar, Viranşehir takımını 6-0 gibi farklı mağlup etmesine rağmen çeyrek finale yükselemedi ve turnuvaya grup maçları sonunda veda etti. Bir diğer temsilcimiz Gölcük, Konya karşısında 2-0 mağlup oldu. Grubunu ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Siyahlılar son 16’da kentlisi Kocaeli ile karşılaşacak.
BİZ BİZE EŞLEŞTİK
Kocaeli Masterler rakibi Prizren karşısında 5-0 galibiyetle ayrılarak son 16’da kentlisi Kartepe Masterler ile eşleşti. İzmit Masterler takımı son grup maçında rakibi Bolu Masterler’i zorlu geçen karşılaşmada 2-1 mağlup ederek son 16’ya grup birincisi olarak yükseldi. Kartepe ise son grup maçında Antalya karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finalde Kocaeli’nin rakibi oldu.
BU MAÇTA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Turnuvaya geç katılan Bekirpaşa Masterler ikinci maçında Dinar Masterleri 4-1 mağlup ederken üçüncü son grup maçında Sarıyer karşısında maç 1-1 devam ederken maçta istenmeyen olaylar yaşandı. İki takım da maçı 9’ar kişi ile tamamladı. Devam eden maçı 3-2 kaybeden Bekirpaşa dev organizasyona buruk veda etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz