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Alagaş, Özbeklerin gönlünü fethetti!

Karate’de 3 kez Dünya şampiyonu olan ilimizin ve ülkemizin gururu Haldun Alagaş, Özbekistan Dünya Shotokan Karate Federasyonu (WSKF) Başkanı Hodjamkul Hodjakulov’un  daveti üzerine  Özbekistan Taşkent’e gitti.

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 Alagaş, Özbekistanlı sporcu ve antrenörlerin yanı sıra Tacikistan, Kazakistan ve Rusya’dan gelen katılımcılara 3 gün boyunca tecrübelerini aktararak sporculara seminer verdi. Alagaş’a, yakın arkadaşı Ömer Durmaz da eşlik ederken, başarılı sporcu ve Milli takım antrenörü Alagaş, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yöresel kıyafetleri ile giyerek fotoğraf verdi.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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