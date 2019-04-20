Bahçeli'den bir ilginç hesap daha

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. ‘Ben’ değil ‘biz’ diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız, mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız

Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Yerel yönetim insan hizmetin ilk zeminidir.

Demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.

Birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız.

MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. İnandık ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.

Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna verilmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler. MHP, yarım asırdır, siyasetin zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir

İnsanı anlamlı kılan, insan olarak yaradılışından öte bir toplum içerisinde yaşıyor olmasıdır. Gerçekte gaye, hayatın anlamıdır. Gaye varsa hayat anlam kazanacaktır. Hayat varlığını sürdürmek isteyen ve gereğini yapanlar için anlamlıdır. Ancak gideceği limanı bilmeyenler için hayat fırtınalıdır, zifiri karanlıktır.

Geri kalan insanlığın izleri, dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak yorumlayamayan toplumların doğru zannettikleri yollarda helak oluşlarıyla doludur. Büyük hedefler, büyük heveslerin, büyük hevesler ise büyük düşüncelerin getirisidir. Fikirsiz heves kanı çekilmiş bedene benzer. Bizi biz yapan değerlerimiz, tüm haşmet ve görkemiyle bakidir. Biz hayatı yaşamak için değil, seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz.

Cehaletin olduğu yerde zekanın fenerleri sönüktür. İmkansızlık sadece acizler için geçerlidir. Bizim lugatımızda böyle bir şey yoktur. Hayal gibi görünen ülkülerin peşinden koşanlar büyük dava adamlarıdır.

Ülkücülüğün çıkış noktası ve yegane dayanağı millet sevgisidir. Dava adamı olmak için elbette önce, adam olmak, ahlaklı olmak, ruh köküne sahip olmak asıldır, tarihi önemdedir. Bu ruh sayesinde ihanetlere göğüs geriyoruz. Artık öyle bir kavşaktayız ki, irade göstermeyenlerle vakit kaybedemeyiz. Fikrini ve mücadelesini savunamayanlara birlikte olamayız.

31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Cumhur İttifakı’nı karalamak için organize bir şebeke söz konusudur. Halep ordaysa, Arşin sandıktatır. Ve oy oranımız yüzde 18.81’dir. O da 1881’dir, o da Atatürk’ün doğumudur.

Emel sahiplerinin maskeleri düşmüştür. Biz bunların alayını tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini az çok biliyoruz. FETÖ’nün Fehmi’si, Pensilvanya’nun Koru’su, 15 Temmuz’un intikamını almak için sıraya girmiştir. Bu şahsın elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması hayrettir. Pensilvya’nın korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ifade etmiştir. AK Parti’nin daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan önermiştir. MHP, TBMM’de denge ve denetleme görevi yapmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı hangi hakla bunları söyleyebilmektedir. Karanlık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın geçmişinden utanması var mıdır? FETÖ’nün Koru’su kime hangi mesejları veriyor? Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyenler 15 Temmuz’un intikamını almak isteyenlerdir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle inşa edilmiştir.

Terörü önlem adı altında kendilerin soğuk Savaş sonrası yeni bir öteki yaratan küresel güçler açıkça Türkiye’nin çevresini kuşatmaktadır. S-400 krizi, F-35 konusu, ABD’nin terör örgütüne desteği şirazesinden çıkmış durumdadır. İngiltere menşeili bir gazete her gün zehir kusmaktadır. FETÖ’cüler İBB üzerinden ganimet arayışına soyunmuştur. Mazbata’yı Türkiye aleyhine kullanan gafiller, küresele kullanıma uygun olduklarını göstermektedir. Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir. CHP, İP, PKK ve FETÖ ortaklığı tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İmamoğlu, terörist başı Demirtaş’a selam göndermektedir. Tavşana kaç tazıya tut diyenler aynı odaklardır.

Türkiye bu kirli oyunun içine çekilmek istemektedir. Zillet’in ortakları yeni emperyalizmin ortaklarına Türkiye’yi hazırlamak isteyen Truva Atı konumuna gelmişlerdir. İşsizlik, faiz, döviz kurundaki artışlar yegane sevinç kaynaklarıdır.

Cumhur İttifakı Türkiye’den asla vazgeçmeyecektir. Cumhur İttifakı’nda çatlaklar oluşturmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. İhtilaf bekleyenlerin şansı yoktur. MHP ile AK Parti çelikten iradedir. Hiç kimse boşuna beklemesin, boşuna hayal kurmasın, Cumhur İttifakı Türkiye’yi 2023’e taşıyacaktır.

CHP’li İBB Başkanı 17 Nisan’da görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından, altyapıyı kopyalamaya kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündemle göreve başlamıştır. İstanbul’daki seçimlere şaibe karışmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe’deki vahim iddialar yenilir, yutulur değildir. İstanbul’daki seçimin yenilenmesi vicdanları rahatlatacaktır. Siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışa ortak olmuşlardır. Biz demokrasiye bağlıyız, millet iradesine saygı duyarız ancak sandık hilelerine de tahammül etmeyiz. Son söz henüz söylenmemiştir.