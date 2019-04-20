Başkan Sezer, Gölcüklü çocukları şenliğe davet etti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Gölcük Belediyesi, 23 Nisan’ın dolu dolu ve coşkuyla kutlanması için ilçenin merkezi olan Anıtpark’ta 22-23 Nisan’da, 10.00 ila 20.00 saatleri arasında “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenliyor. Oyun eğlence gruplarından, çeşitli gösterilere ve birçok sürpriz etkinliğin yer alacağı çocuk şenliğinde, hem çocuklar doyasıya eğlenecek, hem de 23 Nisan’ın anlam ve özelliğini öğrenmiş olacak.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN TEK BAYRAM

23 Nisan Çocuk Şenliği’ne tüm Gölcüklü çocukları davet eden Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Geçmişten günümüze güçlü bir şekilde gelen devletimizi daha güçlü hale getirerek çocuklarımıza bırakmak bizlerin en büyük gayesidir. Geleceğimiz, umudumuz çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya’da çocuklara armağan edilen tek bayram özelliğini taşımaktadır” dedi.

GÖLCÜKLÜ ÇOCUKLARI ŞENLİĞE DAVET ETTİ

Açıklamasına devam eden Sezer, “Onların en iyi şekilde yetişmeleri ve eğitim almaları bizim için ayrıca önemlidir. Biz de Gölcük Belediyesi olarak ders ve sınav stresinden biraz olsun çocuklarımızı uzaklaştırmak, 23 Nisan Bayramı’nın coşkusu yaşayarak tüm çocuklarımızın neşeli bir gün geçirmesini arzulamak amacıyla bir şenlik düzenliyoruz. Ben tüm Gölcüklü çocuklarımızı Anıtpark’ta 22-23 Nisan tarihlerinde yapacağımız şenliğimize davet ediyorum. Büyük, küçük herkes Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlasın, herkes biraz çocuk olsun, tüm çocuklar daha da mutlu olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.