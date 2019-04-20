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CHP’den belediye başkanlarına yakın takip

"Vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir"diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendireceklerini söyledi.

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CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partinin bundan sonraki yol haritasını Anadolu Ajansı’na anlattı.  “Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi
yapsın, biz de toplantılarla bu sürece takip edeceğiz.” diyen Torun, tüm belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

Seyit Torun, “Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız. Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir.” diye konuştu.

10 TEMEL İLKE BELİRLENDİ

10 temel ilkeyi hepsine göndereceğiz Genel Merkez olarak belediye başkanları için 10 temel ilke belirlediklerini ifade eden Torun, bu 10 ilke içerisinde ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlara izin verilmesi, tüm belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere 2 bin 200 lira olması gibi maddeler bulunduğunu hatırlattı.

CUMA GÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

Torun, “Bu 10 ilkeyi çerçeveletip tüm belediye başkanlarımıza vereceğiz ve onlar o ilkelerden asla sapmayacaklar. Bundan sonra biz de her anlamda gerek siyasi gerek idari her anlamda kendilerine katkımızı sunacağız.” açıklamasında bulundu.  Cuma günü CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelip bir durum değerlendirmesini yapacaklarını bildiren Torun, ilerleyen günlerde ise tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

SALI GÜNÜ MYK TOPLANACAK

Seçimlerin ardından gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine seçim değerlendirmesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’tan bu yana partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ise ilk kez salı günü toplayacak.

Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM’de 23 Nisan Özel Oturumu’na katılacak, ardından yine Mecliste saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplantıda kurmaylarıyla seçim sonrası ilk MYK toplantısını yapacak.  Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü büyükşehir belediye başkanlarıyla, yakın zamanda ise Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelerek seçim sonuçlarını ele alacak.

Bugün 13:36 TSİ - Siyaset

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