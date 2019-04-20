İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı İzmit Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlendi. Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçiminin de yapıldığı İzmit Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 18 AK Partili, 3 MHP’li, 2 İYİ Partili üye bulunuyor. Selin BECER
Bugün 15:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:15 TSİ
İzmit Meclisi ilk kez toplandı
İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı İzmit Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz