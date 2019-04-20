İzmit Meclisi ilk kez toplandı

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İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı İzmit Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlendi. Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçiminin de yapıldığı İzmit Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 18 AK Partili, 3 MHP’li, 2 İYİ Partili üye bulunuyor. Selin BECER