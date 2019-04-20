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İşte CHP'nin komisyona önerdiği isimler

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, İzmit Belediyesi Meclis Komisyonları'na önerdiği adaylar belli oldu

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CHP'nin önerdiği liste:
Encümen: Ünal Özmural
Plan Bütçe Komisyonu: Nejat Çakır, Dilek Yalçın
İmar Komisyonu: Arsal Arısal, Ünal Özmural
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mustafa Zengin, Çetin Sarıca
Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Mehmet Baştürk, Devrim Bal
Kültür Sanat Komisyonu: Hakan Tanta, Yaşar Kardaş
Sosyal Hizmet Komisyonu: Mehmet Baştan, Tuncay Aşkın
Kırsal Hizmetler Komisyonu: Süleyman Şen, Halil İnciel

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