İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yöneteceği ilk meclis oturumu öncesinde makam koltuğunda poz verdi. Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan sıfatı ile yürüteceği ilk meclis toplantısında bir önceki yılın ibrası yapılacak.
Bugün 15:18 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
Hürriyet'ten oturum pozu
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı öncesi oturumu yöneteceği koltukta poz verdi
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Bugün 15:18 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz