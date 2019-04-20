AKP İzmit meclis grubunun komisyon listesi belli oldu

İşte AKP'nin önerdiği liste;
Encümen: Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin
İmar Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Fatih Özcan
Plan ve Bütçe Komisyonu: Hayrettin Ünlü, Serra Yenice Demirkol, Mehmet İlker Kazan
Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Aykut Çağlayan, Şener İnce, Vedat Yoldaş
Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Çağlayan Duman, Mehmet Çetin, Engin Duymaz (MHP)
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Eşref Ayhan Arpacı (MHP), Aysel Demirtaş, Engin Uçar
Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Şener İnce, Ersin Alparslan, Vedat Yoldaş
Sosyal Hizmetler Komisyonu: İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan
Tarihi Kentler Birliği: Şener İnce, Mustafa Soydabaş
Marmara Belediyeler Birliği: Çağlayan Duman, Hayrettin Ünlü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz