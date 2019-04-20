AKP İzmit meclis grubunun komisyon listesi belli oldu

İşte AKP'nin önerdiği liste;

Encümen: Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin

İmar Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Fatih Özcan

Plan ve Bütçe Komisyonu: Hayrettin Ünlü, Serra Yenice Demirkol, Mehmet İlker Kazan

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Aykut Çağlayan, Şener İnce, Vedat Yoldaş

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Çağlayan Duman, Mehmet Çetin, Engin Duymaz (MHP)

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Eşref Ayhan Arpacı (MHP), Aysel Demirtaş, Engin Uçar

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Şener İnce, Ersin Alparslan, Vedat Yoldaş

Sosyal Hizmetler Komisyonu: İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan

Tarihi Kentler Birliği: Şener İnce, Mustafa Soydabaş

Marmara Belediyeler Birliği: Çağlayan Duman, Hayrettin Ünlü