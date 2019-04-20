Alagöz: Obezite bir halk sağlığı sorunudur

Başta dünyada ve Türkiye’de olmak üzere kentimizde de hızla artan sorunların başında obezite geliyor. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmalarına göre Türkiye’de obezite oranı yüzde 30,3 iken, ilimizin de bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde yüzde 30,6… Obezite, Türkiye’de çocukları da ciddi oranlarda etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’nin çocuk obezite oranlarına ilişkin yayınladığı raporda ‘Türkiye’de her 4 çocuktan 1’i fazla kilolu veya aşırı şişman’ deniliyor. Obezitenin önlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Ossa Clinic diyetisyenlerinden Zeliha Alagöz ise, Türk ailelerinin yanlış yeme kültürlerinin gelecek nesiller üzerinde önemli etkiler bıraktığını söyledi.

“EVDE YEMEK YEMİYORUZ”

Çalışma saatlerinin uzun olması nedeniyle ailelerin evde yemek yapmaya vakitlerinin olmadığını aktaran diyetisyen Zeliha Alagöz, “Öncelikle artık çalışma saatleri çok uzun ve kadınlar da çalışıyor. Bu nedenle evlerde sulu yemek veya doğal yemekler az pişiyor, zaman darlığından dolayı hazır yiyeceklere yöneliyor insanlar. Fast Food tüketimi de son zamanlarda ciddi şekilde artış gösterdi. Bununla birlikte insanlarımızın çoğunluğu masa başı işlerde çalışıyor, spordan ve fiziksel aktivitelerden uzağız. Özellikle kadınlar, günlere gidiyor ve bol oranda karbonhidrat içeren yiyecekler tüketiyorlar. Ayda bir olsa yine iyi, bunu rutin haline getiren kadınlarımız var. Spor da olmayınca kilolar artıyor. Tüm bunları topladığımız zaman obezitenin neden bu kadar çoğaldığı hakkında ipuçları ortaya çıkıyor” dedi.

“EKONOMİK DURUM ÖNEMLİ”

Obezitenin tedavisinin kişisel olduğunu ve hazırladıkları diyet listelerinin kişinin ekonomik durumu ile bire bir ilişkili olduğunu kaydeden diyetisyen Zeliha Alagöz, “Obezitenin tedavisine kişisel bakmak önemli. Tedavi yönteminde kişinin yaşı, boyu, cinsiyeti, ekonomik ve sosyal durumu bunların hepsi bir etkendir. En azından ben danışanlarımın, bu özelliklerine dikkat ediyorum. Mesela danışanlarıma diyet programı yazarken neyi satın alabilir, neyi satın alamaz şeklinde yaklaşıyorum. Maddi açıdan zor durumda olan bir insana çok pahalı bir diyet listesi hazırlayamayız. Takip çok önemli, eğer takipte olmazsanız ve ipin ucu kaçarsa tedavi de aksıyor” şeklinde konuştu.

“DOĞRU BESLENMELİYİZ”

Ülkemizde ara öğün kültürü olmadığını vurgulayan Alagöz, son olarak, “Obezitenin tedavisine kişisel bakmak önemli. Tedavi yönteminde kişinin yaşı, boyu, cinsiyeti, ekonomik ve sosyal durumu bunların hepsi bir etkendir. En azından ben danışanlarımın, bu özelliklerine dikkat ediyorum. Mesela danışanlarıma diyet programı yazarken neyi satın alabilir, neyi satın alamaz şeklinde yaklaşıyorum. Maddi açıdan zor durumda olan bir insana çok pahalı bir diyet listesi hazırlayamayız. Takip çok önemli, eğer takipte olmazsanız ve ipin ucu kaçarsa tedavi de aksıyor” ifadelerini kullandı. Barış Yahya Çinçin