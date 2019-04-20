İzmit Meclis'te oturum başladı

İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı İzmit Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlenecek . Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçimi yapılacak.

YOĞUN KATILIM

İzmit Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 18 AKP'li, 3 MHP’li, 2 İYİ Partili üye bulunuyor. İzmit Belediye Meclisi’ne CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay il dışında olduğu için katılamazken, yerine vekili Korkut Öz geldi. Öz’ün yanısıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve çok sayıda vatandaş meclisi takip etti.



AKP MUHALEFET OLDU

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekilliğini Necat Çakır, AKP Grup Başkanvekilliğini Mustafa Soydabaş getirildi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmit Belediyesi’nin CHP kazanınca AKP uzun süre sonra mecliste muhalefet sıralarında yer aldı. En genç meclis üyeleri CHP’li Devrim Bal ve AKP’li Aykut Çağlayan katip üyeleri oldu.



AMACIMIZ MİLLETE HİZMET ETMEK

Meclisin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz gün şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Hürriyet konuşmasının devamında, “İlk meclis toplantımız milletimize, İzmitimize hayırlı uğurlu olsun. Bir kişi bile Allah razı olsun diyecekse bu bizler için çok kıymetli. Güzel işlere imza atmak hepimizin dileği. Her birimizin partileri farklı olsada ortak amacımız millete hizmet etmektir. Uzlaşı içerisinde kente hizmet etme gayesinde hareket etmek çok çok kıymetli” dedi.



HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM

“Herkesin başkanı olacağım demiştim” diyen Hürriyet sözlerini, “5 yıl sonunda iyi işler yaptı dedirtmek benim hedefim. Bunun için hoşgörüyle, iyi niyetle hareket edeceğiz. Seçilen tüm meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. Meclisler temenni yeri değil, çözüm üretme yeridir. Kutuplaştırmadan bu kente hizmet etme görevi verdi vatandaş bize. Bu sorumluluk hepimizin boynumuzun borcudur” şeklinde sürdürdü.



AKP GRUBUNA SESLENDİ

AKP grubuna da seslenen Başkan Hürriyet, “ Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda. Genel iktidar da AK Parti’de. Kendinizi lütfen muhalefet gibi hissetmeyin. Uyumlu çalışmak çok önemli. Tabii ki fikir tartışmaları olabilir. Faydalı işler yapmak ülkemizin ve kentimizin çıkarınadır. Particiliğin olmadığı bir belediyenin üyesi olarak herkes kendisini hissetmeli” dedi. Selin BECER