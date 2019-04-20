İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu

Katip Üyeler: Aysel Demirtaş, Ersin Alparslan.
Birinci Başkan Vekili: Hayrettin Ünlü
İkinci Başkan Vekili: Engin Duymaz
Encümen: Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin
KOMİSYONLAR BELİRLENDİ
Plan ve Bütçe Komisyonu: Hayrettin Ünlü, Serra Yenice Demirkol, Mehmet İlker Kazan, Nejat Çakır, Dilek Yalçın.
İmar Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Fatih Özcan, Arsal Arısal Ünal Özmural.
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Eşref Ayhan Arpacı (MHP), Aysel Demirtaş, Engin Uçar, Çetin Sarıca, Mustafa Zengin.
Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Aykut Çağlayan, Şener İnce, Vedat Yoldaş, Devrim Bal, Mehmet Baştürk.
Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Şener İnce, Ersin Alparslan, Vedat Yoldaş, Ertuğrul Malçok, Yaşar Kardaş
Sosyal Hizmetler Komisyonu: İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan, Tuncay Aşkın, Mehmet Baştan
Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Çağlayan Duman, Mehmet Çetin, Engin Duymaz (MHP), Süleyman Şen, Halil İnceel.
BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ
Marmara Belediyeler Birliği Üyeleri: Çağlayan Duman, Çetin Sarıca.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz