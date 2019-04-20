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İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu

İzmit Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yapılan komisyon seçimlerine ortak liste ile giden CHP, AKP ve MHP komisyonlarda hangi isimlerin yer aldığını belirledi

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Katip Üyeler: Aysel Demirtaş, Ersin Alparslan.

Birinci Başkan Vekili: Hayrettin Ünlü

İkinci Başkan Vekili: Engin Duymaz

Encümen: Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu: Hayrettin Ünlü, Serra Yenice Demirkol, Mehmet İlker Kazan, Nejat Çakır, Dilek Yalçın.

İmar Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Fatih Özcan, Arsal Arısal Ünal Özmural.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Eşref Ayhan Arpacı (MHP), Aysel Demirtaş, Engin Uçar, Çetin Sarıca, Mustafa Zengin.

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu: Aykut Çağlayan, Şener İnce, Vedat Yoldaş, Devrim Bal, Mehmet Baştürk.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Şener İnce, Ersin Alparslan, Vedat Yoldaş, Ertuğrul Malçok, Yaşar Kardaş

Sosyal Hizmetler Komisyonu: İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan, Tuncay Aşkın, Mehmet Baştan

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu: Çağlayan Duman, Mehmet Çetin, Engin Duymaz (MHP), Süleyman Şen, Halil İnceel.

BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ 

Marmara Belediyeler Birliği Üyeleri: Çağlayan Duman, Çetin Sarıca.

Bugün 16:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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