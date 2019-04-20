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İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu

İzmit Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yapılan komisyon seçimlerine ortak liste ile giden CHP, AKP ve MHP komisyonlarda hangi isimlerin yer aldığını belirledi