Kocaelispor, Adliyespor’u konuk ediyor

Play-Off’u haftalar öncesinden garantileyen Kocaelispor sezonun 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Adliyespor ile karşılaşacak. Yeşil Siyahlılar için Kocaeli Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan bu maç Play-Off’larda saha avantajına sahip olmak adına önemli.
KEMAL VE ERKAN 11’E
Kocaelispor’da cezalı olan Murat Başak ve Sefa takımdaki yerini alamayacak. Bu futbolcuların yerlerine Kemal ve Erkan’ın 11’de şans bulması,son maçını 24 Mart’ta Cizrespor karşısında oynayan Burak Süleyman ise yaklaşık 1 ay sonra 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Kaptan Hamza’nın forvet arkasında başlayacağı maçta takımın klasik düzen ile sahaya dizileceğine kesin gözü ile bakılıyor.
HAKEM VAN’DAN BAYRAM BAŞKAN
Son 5 maçta 11 puan toplayan ve ateş hattından kendisini kurtaran Adliyepor ise Başkent’e en kötü 1 puanı cebine koyarak gitmenin planlarını yapıyor. Konuk ekipte kırmızı kart cezalısı Gölcüklü futbolcu Oğuzhan Demirer ile sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Deniz Keskin forma giyemeyecek. Van Bölgesi C Klasman Hakemi Bayram Başkan’ın yöneteceği maçtahava sıcaklığı yaklaşık 12 derece olacak, yağış ise beklenmiyor. İki takım arasında Ankara’daki ilk maçı Kocaelispor Sinan’ın golü ile 1-0 kazanmıştı.
Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
ANKARA ADLİYE
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Bayram Başkan, Muhammed Yıldız, Burak Şamil Şad
SAAT: 15.30
HAVA: 12 derece - Kapalı
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Kadir Öge
Ali Keten
Kemal Can Aydemir
Mesut Özdemir
Büyük Kerem
Erkan Gültepe
Gökdeniz Bayrakdar
Hamza Mutlu
Sinan Pektemek
ADLİYESPOR
Burak Cengiz
Mutlu İlengöz
Cevher Toktaş
Veli Ortakcı
Mustafa Koparan
Fatih Somuncu
Salih Sarıkaya
Hakan Akman
Erol Can Akdağ
Serkan Şirin
Ali Aydemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz