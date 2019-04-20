Kocaelispor, Adliyespor’u konuk ediyor



Play-Off’u haftalar öncesinden garantileyen Kocaelispor sezonun 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Adliyespor ile karşılaşacak. Yeşil Siyahlılar için Kocaeli Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan bu maç Play-Off’larda saha avantajına sahip olmak adına önemli.

KEMAL VE ERKAN 11’E

Kocaelispor’da cezalı olan Murat Başak ve Sefa takımdaki yerini alamayacak. Bu futbolcuların yerlerine Kemal ve Erkan’ın 11’de şans bulması,son maçını 24 Mart’ta Cizrespor karşısında oynayan Burak Süleyman ise yaklaşık 1 ay sonra 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Kaptan Hamza’nın forvet arkasında başlayacağı maçta takımın klasik düzen ile sahaya dizileceğine kesin gözü ile bakılıyor.

HAKEM VAN’DAN BAYRAM BAŞKAN

Son 5 maçta 11 puan toplayan ve ateş hattından kendisini kurtaran Adliyepor ise Başkent’e en kötü 1 puanı cebine koyarak gitmenin planlarını yapıyor. Konuk ekipte kırmızı kart cezalısı Gölcüklü futbolcu Oğuzhan Demirer ile sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Deniz Keskin forma giyemeyecek. Van Bölgesi C Klasman Hakemi Bayram Başkan’ın yöneteceği maçtahava sıcaklığı yaklaşık 12 derece olacak, yağış ise beklenmiyor. İki takım arasında Ankara’daki ilk maçı Kocaelispor Sinan’ın golü ile 1-0 kazanmıştı.

Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

ANKARA ADLİYE

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Bayram Başkan, Muhammed Yıldız, Burak Şamil Şad

SAAT: 15.30

HAVA: 12 derece - Kapalı

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Ali Keten

Kemal Can Aydemir

Mesut Özdemir

Büyük Kerem

Erkan Gültepe

Gökdeniz Bayrakdar

Hamza Mutlu

Sinan Pektemek

ADLİYESPOR

Burak Cengiz

Mutlu İlengöz

Cevher Toktaş

Veli Ortakcı

Mustafa Koparan

Fatih Somuncu

Salih Sarıkaya

Hakan Akman

Erol Can Akdağ

Serkan Şirin

Ali Aydemir