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Öğrencilerden büyüklerine anlamlı yardım

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün projesi kapsamında, Derince’deki ailelerin evlerinde bozuk olan eşyalara bakım yaptı

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Derince’de bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu “Meslek Liseleri Mahallelerde” adlı proje kapsamında, Derinceli ailelerin evlerine konuk oldu.  Öğrenciler, ziyaretlerini Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Proje Yürütücüsü Müdür Yrd. Öztürk Onursal, Kimya Tek. Alan Şefi Mehtap Banabak, Kimya Tek. Alanı Lab. Şefi Cem Çatalkaya ve Teknisyen Mustafa Ertan Sevil’in belirlediği aileler kapsamında gerçekleştirdi. Gençlere öğretmenleri ve okul idarecileri eşlik etti. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret ettikleri ailelere eli boş da gitmedi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sabunlar ailelere takdim edildi. Proje sayesinde evlerindeki bozuk eşyaları tamir edilen aileler, öğretmenler ve öğrencilerine anlamlı projeden dolayı teşekkür etti.

Bugün 16:37 TSİ - Eğitim

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