Derince’de bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu “Meslek Liseleri Mahallelerde” adlı proje kapsamında, Derinceli ailelerin evlerine konuk oldu. Öğrenciler, ziyaretlerini Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Proje Yürütücüsü Müdür Yrd. Öztürk Onursal, Kimya Tek. Alan Şefi Mehtap Banabak, Kimya Tek. Alanı Lab. Şefi Cem Çatalkaya ve Teknisyen Mustafa Ertan Sevil’in belirlediği aileler kapsamında gerçekleştirdi. Gençlere öğretmenleri ve okul idarecileri eşlik etti. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret ettikleri ailelere eli boş da gitmedi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sabunlar ailelere takdim edildi. Proje sayesinde evlerindeki bozuk eşyaları tamir edilen aileler, öğretmenler ve öğrencilerine anlamlı projeden dolayı teşekkür etti.
Bugün 16:37 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 16:43 TSİ
Öğrencilerden büyüklerine anlamlı yardım
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün projesi kapsamında, Derince’deki ailelerin evlerinde bozuk olan eşyalara bakım yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz