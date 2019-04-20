Öğrencilerden büyüklerine anlamlı yardım

Derince’de bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu “Meslek Liseleri Mahallelerde” adlı proje kapsamında, Derinceli ailelerin evlerine konuk oldu. Öğrenciler, ziyaretlerini Okul Müdürü Ahmet Süleyman Toktaş, Proje Yürütücüsü Müdür Yrd. Öztürk Onursal, Kimya Tek. Alan Şefi Mehtap Banabak, Kimya Tek. Alanı Lab. Şefi Cem Çatalkaya ve Teknisyen Mustafa Ertan Sevil’in belirlediği aileler kapsamında gerçekleştirdi. Gençlere öğretmenleri ve okul idarecileri eşlik etti. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret ettikleri ailelere eli boş da gitmedi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sabunlar ailelere takdim edildi. Proje sayesinde evlerindeki bozuk eşyaları tamir edilen aileler, öğretmenler ve öğrencilerine anlamlı projeden dolayı teşekkür etti.