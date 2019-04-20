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Azeri çocuklar ilimizi ziyaret etti

Kocaeli Azerbaycan Kültür Evi Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’dan ilimize gelen 20 Azeri, 21 Türk öğrenciye ev sahipliği yaptı.

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Kocaeli Azerbaycan Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinliğe Kocaeli İl Kültür ve Turizm Uzmanı Adnan Zamburkan, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Ardahanlılar Derneği Başkanı Seyfidar Çoban, Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır, Serhat İlleri Derneği Başkanı Necdet Karataş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Turgut Caferoğlu, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Deniz, Kars Ardahan Iğdır Vakfı eski Başkanı Mehmet Irak, Zeray Kuyumculuk sahibi Ayten Süleymanoğlu, Ramada Otel Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Akkurt, Hayata Dönüş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezahat Erok, Derince Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Rahim Avcı, davetliler ve dernek üyeleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’dan ilimize gelen 20 Azeri, 21 Türk öğrenciye ev sahipliği yapan Kocaeli Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, davetliler ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Dündar, öğrencilere dergi, gazete ve çeşitli hediyeler verdi. 1 hafta boyunca ilimizde kalacak olan öğrenciler, çocuk şenliği kapsamında çeşitli etkinliklere katılacak. Nuri AKÇAHARMAN

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