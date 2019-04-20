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Deren: Atatürk sevgimiz artıyor

ÇYDD(Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Kandıra Şubesi tarafından İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu’nda yaptırılan Atatürk Duvarı, törenle açıldı. Törende konuşan proje emekçilerinden Sevim Deren, ‘Atatürk sevgimiz artıyor’ dedi

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi tarafından İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi adresinde bulunan Şehit Alper Al Ortaokulu’nda yaptırılan Atatürk Duvarı, törenle açıldı. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından düzenlenen törene CHP Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Yüksel, ÇYDD Kocaeli Şubesi Onursal Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD üyeleri, Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

 ‘ATATÜRK İLE YETİŞECEKLER’

 Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü İsmail Ünlü, “Okulumuzda bazı eksikliklerimiz vardı. Atatürk Duvarı da bunlardan biriydi. Sevim hanım ile görüştük, sağ olsun bizi kırmadı. Atatürk sevgisi ile yetişecek olan çocuklarımız adına bizleri kırmadığı için teşekkür ederiz. Bu güzel katkınız için size minnettarız” diye konuştu.

 ATATÜRK SEVGİMİZ ARTIYOR

 Okul müdürü Ünlü’den sonra söz alan Sevim Deren ise, “Bizden böyle bir talepte bulundukları için ben kendilerini kutluyorum. İstiyoruz ki çocuklar Atatürk'ü unutmasın, Atatürk sevgimizin her geçen gün daha da yoğunlaştığını hissediyoruz. Bu eser, çocuklarımıza 23 Nisan hediyesi olsun. Bizlere bu imkânı verdiği için okul yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İsmail Ünlü ve okul aile birliği üyeleri katkılarından dolayı Sevim Deren’e plaket ve çiçek verdi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 18:22 TSİ - Eğitim

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