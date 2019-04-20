Minibüsçülerde kazanan Yağız

S.S. İzmit 5 No’lu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin olağan genel kurulu dün Bekirpaşa Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 470 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9 yönetim ve 3 de denetim kurulu üyesi seçildi. 406 oyun kullanıldığı kongreyi aldığı 188 oy ile Niyazi Yağız kazanırken, mevcut başkan Lokman Aydemir ise 162 oyda kaldı. Diğer aday Mustafa Kurt’a da 53 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz