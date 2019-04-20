Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:30 TSİ- Gündem G: Bugün 18:33 TSİ

Minibüsçülerde kazanan Yağız

5 No’lu Minibüsçüler Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı dün yaşandı. Mevcut başkan Lokman Aydemir’e rakip olan Niyazi Yağız 188 oyla kooperatifin yeni başkanı seçildi. Aydemir’e 162, diğer aday Mustafa Kurt’a ise 53 oy çıktı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

 

S.S. İzmit 5 No’lu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin olağan genel kurulu dün Bekirpaşa Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 470 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9 yönetim ve 3 de denetim kurulu üyesi seçildi. 406 oyun kullanıldığı kongreyi aldığı 188 oy ile Niyazi Yağız kazanırken, mevcut başkan Lokman Aydemir ise 162 oyda kaldı. Diğer aday Mustafa Kurt’a da 53 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

 

Bugün 18:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Ergün Yılman hayatını kaybetti mask
Ergün Yılman hayatını kaybetti
Hürriyet, çocuklarla halay çekti mask
Hürriyet, çocuklarla halay çekti
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mask
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Hülagü'den öğrencilere bahar şenliği müjdesi! mask
Hülagü'den öğrencilere bahar şenliği müjdesi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL