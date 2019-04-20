Minibüsçülerde kazanan Yağız

S.S. İzmit 5 No’lu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin olağan genel kurulu dün Bekirpaşa Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 470 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9 yönetim ve 3 de denetim kurulu üyesi seçildi. 406 oyun kullanıldığı kongreyi aldığı 188 oy ile Niyazi Yağız kazanırken, mevcut başkan Lokman Aydemir ise 162 oyda kaldı. Diğer aday Mustafa Kurt’a da 53 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.