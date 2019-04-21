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Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Kartepe kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe'de kayak merkezine giden yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Kartepe'ye gezmek için gelenler Nisan ayında beyaz örtü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Ziyaretçiler, karların içerisinde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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