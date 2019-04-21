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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bursa-Kartepe etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bursa-Kartepe etabını Felix Grossschatner birincilikle tamamladı. Valerio Conti ikinciliği, Merhawi Kudus ise üçüncülüğü elde etti.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 15836 kilometrelik Bursa-Kartepe etabı tamamlandı. Saat 11.50'de Bursa Heykel Tarihi Valilik Binası önünde verilen startta bisikletçiler Kartepe'ye ulaştı. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Türkiye Turu'nun (Tour Of Turkey) 158.6 kilometrelik Bursa-Kartepe tırmanış etabını Bora Hansgrohe Takımından Felix Grossschartner 4 saat 17 dakika 13 saniye ile kazandı. Etap ikinciliğini Valerio Conti, Merhawi Kudus ise üçüncülüğü elde etti. Felix Grossschartner yarınki Salcano Sakarya-İstanbul etabında Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldiği için 'Turkuaz Mayoyu' giyecek. Bu sonuçla Avusturyalı sporcu turu kazanma adına büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Etapta dereceye giren sporculara ödüllerini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi. Ödül töreninin ardından organizasyon komitesi podyuma çıkarak şehit askerler için Türk Bayrağı açtı.

SİS VE KAR ETKİLEDİ

Kartepe bölgesinde zaman zaman yağan kar ve sis sonucu etabın kısaltılmasına karar verildi. Finiş yeri zirveden 4 kilometre aşağıdaki Esentepe bölgesine alındı. Bisikletçiler 1300 metredeki finiş alanına gelebilmek çok zorlaşan doğa şartları ile mücadele etmek zorunda kaldı.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 172.4 kilometrelik Salcano Sakarya- İstanbul etabı ile sona erecek. Tur, startın verildiği Ayasofya Müzesi'nin olduğu Sultanahmet Meydanı'nda saat son bulacak.

Bugün 09:35 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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