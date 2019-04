Perinatoloji Muayenehanesi'ne görkemli açılış

Körfez Mahallesi Berk Sokak Dolphin İş Merkezi No; 1 kat:4 D:416 adresinde hizmet giren Perinatoloji muayenehanesinin açılışı sağlık sektörü ve il protokolünü bir araya getirdi. Törende Kocaeli Üniversitesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr. İzzet Yücesoy eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gülseren Erhan Yücesoy’a hizmetlerinden dolayı Plaketi takdim etti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİ

Kusursuz ev sahipliği, oldukça mütevazı ve nezih bir ortamda gerçekleşen Perinatoloji muayenehanesinin açılış törenine Kocaeli Üniversitesi'nin eski Rektör Yardımcısı aynı zamanda Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği yapan ( emekli )Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp eşi KOÜ’nin eski Üroloji Anabilim Dalı Başkanı (emekli) Prof. Dr. Ali Gökalp, Prof. Dr. Sebiha Özdemir Özkan, Prof. Dr. Eray Çalışan, Prof. Dr. Süreyya Ceylan, Doç. Dr. Gürkan Altun, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesinden Prof Dr. Serhan Cevrioğlu ve eşi , SBÜ Derince Eğitim ve araştırma hastanesinden Doç. Dr. Hasan Terzi, Penta Us Satış Koordinatörü Fatih Kavak, Bölge Satış Yöneticisi Serdar Coşkun, Kocaeli İş Bankası Umuttepe Şube Müdürü İlknur Akkaya, Kocaeli Ziraat Bankası Müdürü Özkan Dilek, Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Sami Aydın, Cihan hastanesi Genel Müdürü Genel Cerrah Uğur Doğan, İnnova patolojiden Uzm Dr. Murat To,k, Uzm Dr. Erol Kıvanç, KOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, asistan ve hemşireleri, hastane çalışanları, KOÜ den ihtisasını almış kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Açılışta aynı zamanda konuklar arasında Perinatoloji -Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gülseren Erhan Yücesoy’un ailesi Annesi Sabriye Erhan, Babası Yol iş sendikası 3. nolu şube başkan Cahit Erhan, Kardeşi Gülderen Erhan, Gelinleri Didem Erhan, Kızı Feride Defne Yücesoy, Oğlu Berke Cevat Yücesoy’da yalnız bırakmadı.

ANNE, BEBEK SAĞLIĞININ ADRESİ OLACAK

Kocaeli Üniversitesinin Perinatoloji Bölümü kurucularından ve bölüm başkanlığı hizmetlerinde bulunan Perinatoloji -Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gülseren Erhan Yücesoy’un Muayenehanesinde “Erken Gebelik Takibi, 11- 14. hafta Ultrasonografisi, 1.trimester kombine tarama Testi (ikili test), 2. trimester Ayrıntılı Ultrasonografi , (Detaylı Ultrasonografi, 2. Düzey Ultrasonografi), 3 ve 4 Boyutlu Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Amniosentez, Koryon Villus Biyopsisi, Kordosentez, Embriyo redüksiyonu, Riskli Gebelik Takibi, Genel Jinekoloji hastalarının muayene ve tedavisi Ayrıca anlaşmalı hastanelerde Normal Doğum, Sezeryan Doğum, Jinekolojik müdahale ve operasyonları” hizmetleri verilecek.

TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışta konuşma yapan Prof. Dr. Gülseren Yücesoy “ Beni bu güzel günümde yalnız bırakmayan başka eşim ve çocuklarım, annem babam, kardeşlerim ve gelinimiz başta olmak üzere uzun yıllardır görev yaptığım KOÜ Tıp Fakültesi çalışma arkadaşlarım asistan ve doktor arkadaşları, hemşire ve personele öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Rektör ve Rektör yardımcısı, muayene açılış kokteylime katılan, çiçek gönderen, mesaj gönderen, arayan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

PROF. DR. GÜLSEREN ERHAN YÜCESOY KİMDİR?

1962 yılında Elazığ’da doğdum Prof. Dr. Gülseren Erhan Yücesoy İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1985 yılında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı uzmanlığını 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. İstanbul Eğitim Hastanesinde bir yıl çalıştıktan sonra 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde göreve başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının kuruluş ve gelişme süreçlerinde aktif olarak rol alan Yücesoy; Ocak - Haziran 1996 tarihleri arasında Londra “King’s College Hospital, Harris Birthrigh Research Centre for Fetal Medicine” de görev yaptı, 2012 yılında Perinatoloji Bilim Dalını kurdum ve takiben Perinatoloji Yan Dalı Eğitimi verilmesini sağladı. KOÜ Tıp Fakültesinde Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığını 7 yıl süre ile yaparken, 18 Mart 2019 tarihine dilekçesini vererek emekliye ayrıldı. Kendi muayenehanesini açan Prof. Dr. Gülseren Yücesoy “Çok severek yaptığım ve her gün yeni şeyler öğrendiğim mesleğimi kendi muayenemde sürdürerek hastalarına kusursuz hizmet vereceğim dedi. Fransızca, İngilizce bilen Yücesoy Evli 2 çocuk annesi aynı zamanda yerli ve yabancı kongre tebliğleri ile çok sayıda kongre, sempozyum konuşmaları bulunuyor. Aynı zaman da International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Kocaeli Tabip Odası üyeliği bulunuyor.