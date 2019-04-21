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Park Lunasan ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli halkının eğlence merkezi Park Lunasan kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Kocaeli halkının eğlence merkezi Park Lunasan kapılarını açtı. 2 dönümlük alan üzerine kurulu olan lunapark bugün hizmete girdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde faaliyete başlatan lunapark saat 14.00te müşteri alımı yaptı. Fuar gece 24.00e kadar faaliyette olacak. Şu an itibariyle haftaiçi saat 14.00 ile 24.00 arası açık olacakken yaz sezonu geçilmesi ile hafta içi  17.00 ile  24.00 saatleri arasında hafta sonu ise 15.00 ile 24.00 saatleri arasında açık kalacak.

ORTALAMA 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

Sezonluk 1.5 milyon ziyaretçi ortalamasına sahip olan Lunaparka 23 Nisan ve 19 Mayısta tarihlerinde yüksek bir katılım bekleniyor. Lunaparkta güvenlik üst düzeyde tutulurken kapıda görevli olan özel güvenlik personeli içeriye girişte vatandaşları  üst arama detektörleriyle arıyor. Lunaparkın ilk gününde hava şartlarının kötü olması sebebiyle ziyaretçi sayısı oldukça azdı.

FİYATLAR ARTTI

Ailelerin sıkça geldiği eğlence yerinde çocuklar gönüllerince diledikleri oyuncakların keyfini sürdü. Kartlı sistemin kullanıldığı lunaparkta para karta yüklenip eğlenilmeye başlanıyor. Kart depozitosu 2 TL. Fiyatlarda geçen seneye oranla artış görülürken geçen sene büyük oyuncakların fiyatı 7 TL iken 8 TL çocuk oyuncakları 3.50 TL iken 4 TL oldu. Jetonlu oyuncaklar ise 3 TL olarak belirlendi. EKIN EKEN

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