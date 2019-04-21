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750 milyon hanede Kocaeli’nin güzellikleri seyredildi

Başkan Büyükakın 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Türkiye Turu Bursa-Kocaeli Kartepe etabını takip etti.

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750 MILYON HANEDE KOCAELININ GÜZELLIKLERI SEYREDILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 158.6 kilometrelik Bursa-Kocaeli Kartepe tırmanış etabını yakından takip etti. 25 ülke 200 sporcu ile toplam mesafesi 1020 km olan yarışmanın Karamürsel-Kartepe Arası 76 Kmlik bölümü Eurosport ve TRT ekranlarından canlı olmak üzere 20yi aşkın kanalda 180e yakın ülkeden izlendi. 750 milyon hanenin Kocaelindeki güzellikleri seyretmesine ve kentin tanıtılmasına imkân sağlayan Türkiye Bisiklet Turu aynı zamanda büyük bir heyecana da sahne oldu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve çok sayıda izleyicinin takip ettiği etabın birincisi Avusturyalı sporcu Felix Grossschartner oldu.

VALERİO CONTİYE MADALYASINI BÜYÜKAKIN VERDİ

Zorlu hava şartlarında tamamlanan yarıştı Bora Hansgrohe takımından Felix Grossschartner 4 saat 17 dakika 13 saniye ile kazanırken etap ikinciliğini Valerio Conti Merhawi Kudus ise üçüncülüğü elde etti. Bisikletçiler bin 300 metredeki finiş alanına gelebilmek çok zorlaşan doğa şartları ile mücadele etmek zorunda kalırken etap ikinciliğini elde eden Valerio Contiye madalyasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın verdi. Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz için ise tören öncesi kürsüde Türk bayrağı açıldı.

KENT MARKASINA DA BÜYÜK BİR KATKI SUNMUŞTUR

Ödül töreni sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın Spor Şehri Kocaeli markasını bütüncül bir bakış açısıyla baktıklarını dile getirerek Etkinlikler Şehri Kocaeli hedefimizin bir örneği olan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna katılan tüm sporcuları kutluyorum. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Spor ve Gençlik Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor Bakanlığımızla Türkiye Bisiklet Federasyonuna emniyet teşkilatına ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli şehrin paydaşlarıyla birlikte 365 gün etkinlik şehri vizyonunun güzel bir örneği bu spor organizasyonu kent markasına da büyük bir katkı sunmuştur ifadelerini sarf etti.

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