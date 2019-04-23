Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı olarak ilk meclis toplantısının ardından, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Haber müdürümüz Bülent Ekinci ile görüşen ve kurum içinde yeni dönemde yapılacak olan değişikliklerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Belediye içerisindeki değişiklikleri zamana yayacağız” diye konuştu.

ÖNCELİK BRİFİNG ALINACAK

İzmit Belediyesi’nde görevli tüm müdürlerden branşları ile ilgili olarak brifing alacaklarını dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Henüz brifing alma fırsatı bulamadım. Şu sıralar ziyaretçi kabul ediyorum. Kapılarımızı herkese açtığımız için günlerimiz yoğun geçiyor. İşleyiş ve bizi bekleyen işlere bakacağız, ardından yavaş yavaş gerekli değişiklikleri yapacağız” dedi.

“GÜVENLİĞE GEREK YOK!”

Belediyenin girişindeki turnikelerin kaldırılması ile ilgili olarak da konuşan Hürriyet, “Burası milletin, halkın yeri. Buraya turnike geçerek girmeye gerek yok. Ayrıca o turnikeler yüzünden belediyenin döner kapısı kaldırılmış ve açılır kapanır bir kapı konmuş. Kapı sürekli açılıp kapanıyor. Soğuk olduğu gibi bina içine giriyor. Kapıda çalışan arkadaşlarımız soğuktan etkileniyordu. Kaldı ki güvenlik anlamında da böyle bir şeye ihtiyaç yok” dedi.

TÜM ALIŞVERİŞLER İZMİT ESNAFINDAN

Önceki dönemde uygulamaya alınan çorba çeşmeleri ile ilgili olarak net bir yanıt veren Hürriyet, “Yapılan projelere bakacağız, hangilerinin devam etmesi gerektiğini belirleyeceğiz. Diğerlerini bitireceğiz. Ama çorba çeşmesi projesini devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca ilgili birimlere çok net bir talimat verdik. Buna göre belediyemizde kullanılacak olan her türlü sarf malzemesi için alışverişimizi İzmit esnafından yapacağız. Bu konuda katı bir tutumum olacak” diye konuştu.

“ENCÜMENDE ÇOĞUNLUK BENDE”

Belediye bünyesindeki komisyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Hürriyet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Encümende çoğunluk bende. Meclisten encümene 3 kişi seçiliyor ve çoğunluk AK Parti’den olduğu için, encümenle ilgili olarak verilen önerge kabul edildi. Ama encümen 7 kişiden oluşuyor. Üç meclis üyesinin dışında ben ve üç belediye memuru da var. Haliyle 4’e 3 çoğunluk bende.”

“TASARRUFLU OLACAĞIZ”

İzmit Belediyesi’nde ekonomik anlamda tedbirlerinin olacağını dile getiren belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Benimle ilgili çok cimri bir başkan demelerinden korkuyorum, ama tasarruf tedbirlerini uygulamak zorundayım. Başkan yardımcılarının maaşını aşağıya çekebilir miyim diye hesap yapmaya başladım. Belediye bu zamana kadar düzenli gitmiş, ancak son yıl borç yapılmış. 250 milyon gibi bir borç görünüyor. Kısa sürede toparlarız” dedi. Hürriyet, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine destek olacağını da sözlerine ekledi.

“TAHİR BAŞKAN İLE SIKINTI YAŞAMAYIZ”

Büyükşehir Belediyesi ile yeni dönemde uyumlu bir çalışma içine gireceklerini dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle konuştu: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile aramızda bir uyumsuzluk olacağını sanmıyorum. Kendisi akademisyen ve bürokrasiden gelen biri. Uyum içerisinde çalışacağımızı düşünüyorum. Ben kimseyle uyum sorunu yaşayacağımı da sanmıyorum. İzmit Belediyesi olarak vereceğimiz hizmet zaten merkezi yönetime de artı kazandıracaktır. Sıkıntı yaşamayacağımıza inanıyorum.”