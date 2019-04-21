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Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Arkadaşlarımıza ilk talimatı verdim, belediye ne alacaksa bu kentin esnafından alınacak. Bunu bütün esnafa duyurun” dedim

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Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı olarak ilk meclis toplantısının ardından, Haber Müdürümüz Bülent Ekinci’yi makamında ağırladı. Hürriyet, ekibiyle ilgili, “Belediye içerisindeki değişiklikleri zamana yaydım. Daha müdürleri toplayarak brifing alma fırsatı bulamadım. Şu sıralar ziyaretçi kabil ediyorum. Kapılarımızı herkese açtığımız için günlerimiz yoğun geçiyor. İşleyiş ve bizi bekleyen işlere bakacağız ardından yavaş yavaş gerekli değişiklikleri yapacağız” dedi.

Turnikelere neden kaldırıyorsunuz?

“Burası milletin, halkın yeri. Buraya turnike geçerek girmeye gerek yok. Ayrıca o turnikeler yüzünden belediyenin döner kapısı kaldırılmış ve açılır kapanır bir kapı konmuş. Kapı sürekli açılıp kapanıyor. Soğuk olduğu gibi belediyenin içine giriyor. Kapıda çalışan arkadaşlarımız tir tir titriyordu soğuktan. Kaldı ki güvenlik anlamında da böyle bir şeye ihtiyaç yok”

Çorba çeşmesi projesi merak ediliyor. Bu projeyi sonlandıracak mısınız?

“Projelere bakacağız, hangilerinin devam etmesi gerektiğini belirleyeceğiz. Diğerlerini bitireceğiz. Ama çorba çeşmesi projesini devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Encümen konusunda ne düşünüyorsunuz?

Çoğunluk bende… Sonuçta meclisten encümene 3 kişi seçiliyor ve meclis çoğunluğu AK Parti’den olduğu için, encümenle ilgili olarak AK Parti’nin önergesi kabul edildi. Ama encümen 7 kişiden oluşuyor. Üç meclis üyesinin dışında ben ve üç belediye memuru da var. Haliyle 4’e 3 çoğunluk bende.”

TASARRUFLU OLMAK İSTİYORUM

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Çok cimri bir başkan demelerinden korkuyorum ama tedbirde uygulamak zorundayım. İnanın başkan yardımcılarının maaşını aşağıya çekebilir miyim diye hesap yapmaya başladım. Belediye bu zamana kadar düzenli gitmiş, ancak son yıl borç yapılmış. 250 milyon gibi bir borç görünüyor. Ama kısa sürede toparlarız.

İMAMOĞLU DESTEK OLACAK

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüyoruz. Sağ olsun destek olacağını belirtmişti. Zaman zaman kendisinden destek almayı planlıyorum.

TAHİR BAŞKAN İLE SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI SANMIYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile aramızda bir uyumsuzluk olacağını sanmıyorum. Kendisi akademisyen ve bürokrasiden gelme biri. Uyum içerisinde çalışacağımızı düşünüyorum. Ben kimseyle uyum sorunu yaşayacağımı da sanmıyorum. İzmit Belediyesi olarak vereceğimiz hizmet zaten merkezi yönetime de artı kazandıracaktır. Sıkıntı yaşamayacağımıza inanıyorum.

Bugün 09:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Bülent Ekinci

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