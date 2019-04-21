“Tüm enerjimizi Körfez için harcayacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri cami dernekleri başkanlarını ve İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şube Başkanı Muhammet Saraç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Cami dernek başkanlarıyla sohbet eden Başkan Söğüt ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut da Başkan Söğüte yeni görevinde başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şube Başkanı Muhammet Saraç da Başkan Şener Söğütün görevinde başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerini iletti.
TÜM FİKİRLER ÖNEMLİ
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şener Söğüt Herkesin görüşü fikirleri bizim için çok önemli dedi. Söğüt Biz tüm şehri kucaklayacak bir anlayışla çalışmalarımıza başladık. Herkesin görüşü fikirleri bizim için çok önemli. Katkı ve desteklerinize her zaman ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz