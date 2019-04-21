Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:11 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:12 TSİ

Başkan Büyükakın, ‘’Emeğin ve alın terinin yanındayız’’

Başkan Büyükakın Toprağın emektarı olan çiftçimizin hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın ve tüm esnaflarımızın her daim destekçisi olacağız dedi.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaşın yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ile beraberindeki heyetlerle bir araya geldi. Halkın büyük teveccühüyle verdiği emaneti ilk günden itibaren şehrin paydaşlarıyla birlikte güç birliği yaparak koruduklarını ifade eden Büyükakın vatandaşımızın hizmetine dönük tüm planlamalarını yaptıklarını da dile getirdi. Büyükakın Sivil Toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere esnaf odalarımız ile üretime katkı sunan her oluşumdan kente dair öneri almayı kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz dedi.

MUTLULUĞA KATKI SUNACAK HER GÜZEL FİKRE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yerel kalkınmanın önemine değinen ve Kocaelindeki kırsal kalkınma desteklerinin devam edeceğini de vurgulayan Büyükakın organik tarım satış noktalarının kurulacağını da görüşmelerinde söyledi. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesinin sağlanacağını belirten Başkan Büyükakın Ekonomisi güçlü hale gelecek olan köylerde tersine göçü teşvik edeceğiz. Üretim yapan ürettiğini rahatlıkla satabilen vatandaşımızın mutlu olması asıl hedefimizdir. Bu noktada odalarımızın önerilerini çok önemsiyoruz. Üretime ve mutluluğa katkı sunacak her güzel fikre Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkacağız şeklinde konuştu.

KENTİMİZİN GELECEĞİNE BÜYÜK YATIRIM YAPACAĞIZ

Kocaelinin 2023 hedeflerine büyük katkı sunacağız diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gücümüz ve imkânlarımız doğrultusunda bu konuya odaklanacağız hatırlatmasını yaparak Üretimin ve istihdamın artırılmasına kadar her alanda taşın altına elini sokan esnafımızdan sanayicimize kadar tüm girişimcileri destekleyeceğiz ifadelerini sarf etti. Ülkede 45 yıllık kesintisiz bir dönemin başladığını da vurgulayan Başkan Büyükakın Toprağın emektarı olan çiftçimizin hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın ve tüm esnaflarımızın her daim yanında olacağız. Kocaelinin tarımsal ve hayvansal üretimine yani aslında ülkemizin geleceğine büyük yatırım yapacağız. Emeğin ve alın terinin yanındayız. Üreticimizin bilgi ve becerilerini geliştirme tarımsal ürünleri markalaştırma yolunda her türlü katkıyı kendilerine sunacağız diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaretler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Bugün 10:11 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu mask
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama mask
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama
AKP İzmit meclis grubunun komisyon listesi belli oldu mask
AKP İzmit meclis grubunun komisyon listesi belli oldu
Yasin Özlü, İmamoğlu'nu taklit etti mask
Yasin Özlü, İmamoğlu'nu taklit etti
İzmit Meclis'te oturum başladı mask
İzmit Meclis'te oturum başladı
Hürriyet lokma dağıttı mask
Hürriyet lokma dağıttı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL