Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaşın yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ile beraberindeki heyetlerle bir araya geldi. Halkın büyük teveccühüyle verdiği emaneti ilk günden itibaren şehrin paydaşlarıyla birlikte güç birliği yaparak koruduklarını ifade eden Büyükakın vatandaşımızın hizmetine dönük tüm planlamalarını yaptıklarını da dile getirdi. Büyükakın Sivil Toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere esnaf odalarımız ile üretime katkı sunan her oluşumdan kente dair öneri almayı kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz dedi.

MUTLULUĞA KATKI SUNACAK HER GÜZEL FİKRE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yerel kalkınmanın önemine değinen ve Kocaelindeki kırsal kalkınma desteklerinin devam edeceğini de vurgulayan Büyükakın organik tarım satış noktalarının kurulacağını da görüşmelerinde söyledi. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesinin sağlanacağını belirten Başkan Büyükakın Ekonomisi güçlü hale gelecek olan köylerde tersine göçü teşvik edeceğiz. Üretim yapan ürettiğini rahatlıkla satabilen vatandaşımızın mutlu olması asıl hedefimizdir. Bu noktada odalarımızın önerilerini çok önemsiyoruz. Üretime ve mutluluğa katkı sunacak her güzel fikre Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkacağız şeklinde konuştu.

KENTİMİZİN GELECEĞİNE BÜYÜK YATIRIM YAPACAĞIZ

Kocaelinin 2023 hedeflerine büyük katkı sunacağız diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gücümüz ve imkânlarımız doğrultusunda bu konuya odaklanacağız hatırlatmasını yaparak Üretimin ve istihdamın artırılmasına kadar her alanda taşın altına elini sokan esnafımızdan sanayicimize kadar tüm girişimcileri destekleyeceğiz ifadelerini sarf etti. Ülkede 45 yıllık kesintisiz bir dönemin başladığını da vurgulayan Başkan Büyükakın Toprağın emektarı olan çiftçimizin hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın ve tüm esnaflarımızın her daim yanında olacağız. Kocaelinin tarımsal ve hayvansal üretimine yani aslında ülkemizin geleceğine büyük yatırım yapacağız. Emeğin ve alın terinin yanındayız. Üreticimizin bilgi ve becerilerini geliştirme tarımsal ürünleri markalaştırma yolunda her türlü katkıyı kendilerine sunacağız diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaretler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.