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Büyük buluşmaya gidecekler DİKKAT!

Kocaeli’den İstanbul’a gidecek olan vatandaşların dikkatine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

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Kocaeli’den İstanbul’a gidecek olan vatandaşların dikkatine! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek ve Kocaeli’den ve pek çok ilden de katılımın olacağı miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı. Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi’ne takiben D-100 Karayolu’na yönlendirildi. Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi’ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.

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