Dünya Çocukları Bilim Merkezi'ni gezdi

DÜNYA ÇOCUKLARI BILIM MERKEZINI GEZDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali bu yıl Doğal Yaşam ve Çevre temasıyla gerçekleştiriliyor. 47 ülkeden 1100 çocuğun misafir edildiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeliye gelen dünya çocukları Kocaeli Bilim Merkezini gezdi. Bilim Merkezindeki birçok düzeneği merakla kullanan çocuklar farklı deneylere ortak olarak keyifli vakit geçirdi.

TÜRK ARKADAŞLARIYLA GALERİLERİ GEZDİLER

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaelinde bulunan misafir ülke çocukları Türk arkadaşlarıyla birlikte gruplar halinde Bilim Merkezinin galerilerini gezdi. Algı ve Gerçeklik Dinamik Dünya ve Bilimin Sultanları Galerilerini gezen misafir çocukları ev sahibi olan Türk arkadaşlarıyla birlikte birçok farklı deney düzeneğini deneyimledi.

CAMA ŞEKİL VERDİLER

Bilim Merkezinde bulunan galerilerde kendi başlarına eğlenen çocuklar giriş salonunda Cam İşleme sanatını izledi. Kızgın ateşte camla birçok farklı figürün yapıldığı Cam İşleme Atölyesinde bazı çocuklar personellerin yardımıyla kendileri cama şekil verdi. Dünya Çocukları Bilim Merkezinde gönüllerince eğlendi.