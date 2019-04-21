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Sıcaklıklar artacak

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre, haftalardır süren nisan yağmurları, bugün itibari ile sona erdi, sıcaklık hızla yükselecek

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Kocaeli’de haftalardır süren nisan yağmurları nedeniyle düşen hava sıcaklığı, bugün itibariyle yağmurun sona erip, güneşin yüzünü göstermeye başlaması ile birlikte hızla yükselecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklık 20 dereceyi bulacak ve sıcaklıktaki artış, devam edecek. Haftalık hava durumunda yağmur beklentisi yok. Kocaeli’de bir süredir devam eden yağmura, dün yüksek kesimlerde kar da eklendi. İlkbaharın ortasında düşen kar, şaşırtırken; benzer bir durum geçtiğimiz yıllarda da yaşanmıştı. Yağmur ve kar yağışı bugün itibari ile son buldu. Bulutlu bir havanın hakim olduğu bugün, güneş de ara ara yüzünü gösteriyor. Sıcaklık en düşük 6, en yüksek 12 derece.

22 Nisan Pazartesi günü yani yarın itibari ile sıcaklıklar da artmaya başlayacak. Bulutlu bir havanın etkili olacağı yarın, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 14 derece seviyesinde seyredecek.

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağımız gün ise güneş açacak. Parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı salı günü, sıcaklıktaki yükseliş sürecek. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

24 Nisan Çarşamba günü ise bulutlu bir hava hakim olacak Kocaeli’de ancak sıcaklık yükselişini sürdürecek. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak hissedilecek.

25 Nisan Perşembe günü güneş yüzünü tekrar gösterecek. Parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı perşembe günü, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 21 derece seviyesinde seyredecek. Orta vadeli tahminlere bakıldığında ise

26 Nisan Cuma ve 27 Nisan Cumartesi günü hava bulutlu olacak ancak güneş, yüzünü ara ara gösterecek. Sıcaklığın bu 2 günde 20 derecenin altına inmemesi bekleniyor.

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