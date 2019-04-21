Kilise ve otellerde patlama! 138 ölü, 400'den fazla yaralı

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 138 kişi yaşamını yitirdi, en az 400 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR OTEL VE KİLİSELERİ HEDEF ALDI

Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'nin hedef aldı.

Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor.

129 KİŞİ CAN VERDİ, EN AZ 400 YARALI VAR

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana gelen altı patlamada 138 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, patlamalarda 400'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ÇAVUŞOĞLU, SALDIRIYI LANETLEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

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