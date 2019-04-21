Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar, hafta sonları Gebzelilerin akınına uğruyor. Hafta sonu havaların güzel gitmesiyle aileleriyle birlikte Eskihisar’a adeta akın eden Gebzelilerle sahilde sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini aldı, şikayetlerini de dinledi. Başkan Büyükgöz Eskihisar turunda parkta oyun oynayan çocuklarla da sohbet etti.
Bugün 10:58 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:59 TSİ
Başkan Büyükgöz’den Eskihisar turu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da vatandaşlara bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz