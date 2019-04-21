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Başkan Büyükgöz’den Eskihisar turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da vatandaşlara bir araya geldi.

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Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar, hafta sonları Gebzelilerin akınına uğruyor. Hafta sonu havaların güzel gitmesiyle aileleriyle birlikte Eskihisar’a adeta akın eden Gebzelilerle sahilde sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini aldı, şikayetlerini de dinledi. Başkan Büyükgöz Eskihisar turunda parkta oyun oynayan çocuklarla da sohbet etti.

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